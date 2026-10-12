Suman dos muertos tras paso de "Simón" y "Rachel"

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no se registraron afectaciones graves, tras el impacto del huracán "Simón" en los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "en la mañana estuvimos en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora no hay daños, son menores".

"Y donde pudo haber habido mayores daños, aunque no fue como se esperaba es Guerrero. Colima hubo algo de daños y Rachel en Baja California, donde sí hubo mayores afectaciones en Ensenada", dijo.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, reportó saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco. Mientras que en Guerrero se registró el fallecimiento de una persona.

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"No tenemos mayores afectaciones. Seguimos trabajando con la población y nos trasladamos hacia el norte de Sinaloa para poder apoyar al estado con las acciones preventivas que ya están realizando Marina, Sedena y el gobierno del estado de Nayarit y Sinaloa", expresó.

Adicionalmente, detalló que "Simón" impactará como huracán categoría 1 en Mazatlán, Sinaloa, por lo que se activó el Plan DN-III y el Plan Marina.

Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno, a través de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y otras dependencias, trabajan ante estos fenómenos naturales también con Plan Marina y Plan DN-III.

"Todos los apoyos que requieran las entidades de la República", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, reportó una mujer fallecida en Chilpancingo por el colapso de una barda, así como afectaciones por el huracán Simón en Acapulco.

"Se registraron vehículos afectados, locales comerciales inundados, viviendas afectadas principalmente en Acapulco, en Chilpancingo, en la región de la Costa Grande y la Montaña. Lamentablemente, una persona adulta mayor de 71 años falleció por el colapso de una barda en Chilpancingo", indicó.

Salgado mencionó el despliegue de autoridades para la atención de la población ante este fenómeno natural.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, reportó saldo blanco y afectaciones a las personas en su integridad y patrimonio: "Tuvimos la fortuna de que el huracán Simón modificara su trayectoria evitando un impacto directo en nuestro territorio, y con ello mayores daños o consecuencias".

Reportó Vizcaíno lluvias importantes, inundaciones y derrumbes con afectaciones identificadas en 71 viviendas y 35 comercios, además de daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas.

"Tenemos un saldo blanco; es decir, no hay víctimas o personas lesionadas ni desaparecidas", dijo la mandataria colimense al destacar esfuerzos preventivos, habilitación de refugios y restablecimiento de caminos, entre otras acciones.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, reportó que ante la tormenta tropical "Rachel" siguen los trabajos para recuperar todos los servicios.

Señaló que en Ensenada hay 10 personas reportadas como no localizadas y dos en San Felipe, así una menor que fue localizada sin vida.

Sheinbaum apuntó que hubo alertamiento a los estados de la costa del Pacífico. Pidió a la ciudadanía estar al pendiente del trayecto del huracán Simón, así como a la comunicación de las autoridades de Protección Civil.