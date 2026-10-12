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"El Cabra" es capturado en Tabasco; es líder de la "Mara 18"

La detención se logró gracias a la colaboración entre México y El Salvador, con apoyo de autoridades locales.

Por El Universal

Octubre 12, 2026 09:58 a.m.
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"El Cabra" es capturado en Tabasco; es líder de la Mara 18
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      Autoridades federales detuvieron en Villahermosa, Tabasco a Óscar Ariel "N", alias "El Cabra", identificado como uno de los líderes de la organización criminal "Mara 18" y objetivo de las autoridades de El Salvador.

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el hoy detenido cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

      Destacó que en esta acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y SSPC.

      "Agradecemos al Gobierno de El Salvador el intercambio de información, así como al gobernador Javier May y a las autoridades de Tabasco su colaboración para concretar esta detención", aseveró el funcionario federal en redes sociales.

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