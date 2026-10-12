Laboran bajo protesta en el Hospital General de Soledad

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Desde ayer domingo por la noche, trabajadores del Hospital General de Soledad colocaron mantas vinílicas de protesta en la reja perimetral del nosocomio, para visibilizar diversas problemáticas que, aseguran, afectan sus condiciones laborales y generan preocupación sobre la capacidad de atención de la institución.

El personal señala un déficit de enfermería, insuficiencia de medicamentos e insumos, además de una sobrecarga laboral que impacta la atención diaria a los pacientes. A ello se suma la incertidumbre de trabajadores que refieren contar con una base, pero que no han recibido su nombramiento formal; afirman que ya presentaron escritos ante las instancias correspondientes, sin obtener una respuesta clara.

La falta de enfermeras es uno de los puntos más críticos. De acuerdo con los trabajadores, las contrataciones necesarias no se han concretado, lo que obliga a operar con plantillas reducidas y turnos saturados. Esta situación incrementa la presión sobre quienes cubren servicios esenciales.

También expresan preocupación por el abasto irregular de medicamentos e insumos indispensables, lo que dificulta mantener una atención adecuada y oportuna.

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Ante este panorama, el personal solicita la revisión y formalización de los nombramientos pendientes; la contratación de enfermería suficiente para cubrir el déficit actual; la revisión de cargas laborales y distribución por turno y servicio; el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos; una respuesta oficial a los escritos presentados y un canal de comunicación efectivo.

Los trabajadores subrayan que su intención no es afectar la imagen del hospital, sino evidenciar situaciones que requieren atención urgente para garantizar condiciones dignas y un servicio adecuado a la población.