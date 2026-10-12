UNAM inicia proceso de registro para más de 90 mil becas

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que comenzó el proceso de registro para más de 90 mil becas, entre ellas la Beca de Manutención Manuela Garín Pinillos, Beca de Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica, Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico, Beca de Apoyo para la Alimentación Ifigenia Martínez y 11 convocatorias más.

UNAM abre convocatoria para becas 2023 estudiantiles

A través de un comunicado, explicó que a partir del 12 al 19 de octubre la comunidad estudiantil puede consultar las instrucciones, conocer la información sobre las convocatorias y realizar su manifestación de intención para acceder a apoyos que les permitan avanzar y concluir con su trayectoria universitaria, cuyo instructivo para el registro de las solicitudes correspondientes se podrá conocer en espacio.unam.mx/instructivo.

Detalló que a partir de estas convocatorias la Máxima Casa de Estudios impulsa, a través de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares, una nueva forma de acceder a las becas mediante Espacio UNAM, plataforma diseñada con el propósito de eliminar la complejidad administrativa.

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Plataforma Espacio UNAM y uso de inteligencia artificial GoIA

Precisó que con base en sus registros de inscripción, el estudiantado proporciona su información socioeconómica en un cuestionario sencillo, que toma de cinco a diez minutos, y se mantiene actualizada sin tener que comenzar desde el inicio en cada convocatoria.

Puntualizó que la plataforma aprovecha los datos disponibles en los sistemas institucionales para simplificar procedimientos y evitar requisitos innecesarios.

Destacó que con el acompañamiento de GoIA, inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias a partir de esta convocatoria, Espacio UNAM permitirá conocer de forma directa las mejores becas a las cuales cada estudiante puede acceder, aplicar a varias de ellas de manera simultánea para obtener la que mejor se adapta a sus necesidades, dar seguimiento individual a aquellas para las que aplique, así como revisar cada una de las convocatorias.

La Universidad Nacional enfatizó que con estas más de 90 mil becas continúa con su compromiso de ofrecer a sus alumnas y alumnos más y mejores condiciones para proseguir sus estudios, y avanza hacia servicios más accesibles, claros y eficientes en los que la tecnología se pone al servicio de las personas con Espacio UNAM.