Morena impugna 16 diputaciones locales de Coahuila

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Bajo la denuncia de una presunta compra masiva de votos, Morena inició un juicio electoral en Coahuila, mediante el cual solicitó la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales en la entidad que fueron ganadas por el PRI.

Morena denuncia compra y coacción del voto en Coahuila

En un comunicado, el partido guinda sostuvo que la impugnación presentada denuncia la compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación de servidores públicos, propaganda calumniosa, uso electoral de programas sociales, violencia, intimidación, violencia política de género, rebase de topes de campaña e irregularidades en 962 casillas (22.6% del total).

Por ello, el oficialismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) y advirtió que la compra del voto es un delito electoral grave.

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"En el pasado proceso electoral, fueron innumerables los casos en los que esta práctica reprochable se llevó a cabo", condenó.

Respuesta del PRI y acciones legales de Morena

Además, Morena presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por un presunto rebase de topes de gastos de campaña en los candidatos priistas.

Y más allá de acusar supuesto fraude electoral, también se interpuso una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen de los recursos utilizados en esta supuesta compra de votos, específicamente a través del uso de códigos QR.

Morena hizo un llamado a que las autoridades electorales, financieras y judiciales actúen con apego a la ley y garanticen una revisión exhaustiva de los hechos, con el objetivo de no permitir que prácticas ilegales vulneren la autenticidad del sufragio.

Según dijo, la democracia solo se fortalece cuando la voluntad popular es respetada y prevalece frente a cualquier intento de distorsionarla o vulnerarla.

El pasado 8 de junio el presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, garantizó que su partido se encargará de defender cada voto y cada acta, porque "Coahuila ya decidió y su decisión se hace valer".

"La democracia no es un juego que se acomoda al gusto del poder. Si la ciudadanía habló, se respeta. Punto. Lo que estamos viendo es un intento claro por presionar instituciones y fabricar narrativas para justificar su derrota. Eso no es política, es ambición sin límites", reviró el líder priista ante los señalamientos del morenismo.