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Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

El accidente ocurrió la mañana de este lunes en el cruce con Mariano Jiménez

Por Redacción

Junio 15, 2026 10:50 a.m.
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Carambola en Himno Nacional deja un lesionado
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      Una persona resultó lesionada luego de una carambola registrada la mañana de este lunes en el cruce de avenida Himno Nacional y Mariano Jiménez, en la capital potosina.

      De acuerdo con los primeros reportes, varios vehículos se vieron involucrados en el accidente, lo que provocó afectaciones a la circulación en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio.

      Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a la persona lesionada. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de su estado de salud.

      Elementos de seguridad y tránsito tomaron conocimiento del percance para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

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      Tras el accidente, se recomendó a los automovilistas circular con precaución por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

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