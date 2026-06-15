Carambola en Himno Nacional deja un lesionado

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Una persona resultó lesionada luego de una carambola registrada la mañana de este lunes en el cruce de avenida Himno Nacional y Mariano Jiménez, en la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, varios vehículos se vieron involucrados en el accidente, lo que provocó afectaciones a la circulación en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a la persona lesionada. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de su estado de salud.

Elementos de seguridad y tránsito tomaron conocimiento del percance para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

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Tras el accidente, se recomendó a los automovilistas circular con precaución por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.