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Varias de las ciudades más visitadas del mundo le están dando un lavado de cara total a sus centros históricos apostando por la naturaleza para llamar la atención del turismo actual.

Meter árboles en las avenidas o crear corredores verdes ya no es un simple capricho estético, sino una estrategia real para cambiar por completo la experiencia de recorrer una gran urbe.

De hecho, los datos globales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) confirman que la inversión en infraestructuras verdes y zonas peatonales reactiva el comercio local y mejora la habitabilidad drásticamente.

Esta realidad explica perfectamente por qué el público se está alejando de los circuitos tradicionales de cemento para buscar destinos que funcionan de otra manera.

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Menos motores y más espacio: las ciudades que eliminan el tráfico para ganar visitantes

Pasear entre coches y tragar humo durante las vacaciones es un verdadero incordio que arruina cualquier escapada cultural.

Por esta razón, la tendencia actual en muchos destinos turísticos pasa por peatonalizar áreas enteras y dar prioridad absoluta a quienes caminan.

Para moverse por estas zonas sin perder el rumbo ni enredarse con problemas de conectividad, la compañía Saily facilita el acceso a internet mediante una tarjeta eSIM que se descarga directamente en el teléfono.

Tener conexión al instante permite consultar mapas, usar traductores o alquilar transporte de forma inmediata y sin complicaciones.

El gancho de los oasis urbanos: cómo la vegetación pone en el mapa a los destinos actuales

Las ciudades que integran grandes parques y jardines en sus calles logran un imán inmediato para los viajeros que buscan explorar los barrios a pie.

Un caso clarísimo de este éxito es Bangkok, que ha logrado escalar hasta el segundo puesto del ranking internacional de las mejores ciudades del mundo gracias a una oferta muy llamativa que combina templos históricos, zonas arboladas y transporte público moderno.

Los mercados tradicionales de esta urbe fascinan con opciones culinarias basadas en plantas, como el famoso postre de arroz glutinoso con mango fresco y leche de coco.

Ver cómo la vegetación se mezcla con la vida diaria demuestra que la sostenibilidad urbana añade un valor espectacular a la estancia.

Paradas de autobús con vegetación y farolas solares: la ingeniería urbana que capta las miradas

La tecnología se nota ahora en los pequeños detalles del mobiliario público, desde refugios para el transporte cubiertos de plantas hasta iluminación limpia.

Estos elementos innovadores no solo cumplen su función básica, sino que llaman la atención de los visitantes al mostrar soluciones de diseño que combaten el calor.

Los turistas valoran positivamente encontrarse con un entorno que cuida los recursos mientras ofrece comodidades modernas durante el recorrido.

Aplicaciones y mapas interactivos: la digitalización para explorar la cultura sin barreras

Las metrópolis modernas utilizan códigos QR y guías interactivas para que descubrir la historia de cada rincón sea un proceso autónomo y entretenido.

Este despliegue digital permite conocer datos de monumentos o exposiciones al aire libre mientras se camina junto a espectaculares fachadas vegetales.

Hacer que la información esté al alcance de la mano asegura que la identidad cultural de la ciudad se comparta de forma ágil con las nuevas generaciones de viajeros.

Comprobar que el éxito de los destinos actuales ya no depende de acumular grandes centros comerciales, sino de ofrecer espacios limpios y tecnológicos integrados en el entorno, invita a pensar que el futuro del turismo está ligado al diseño inteligente y al respeto por la vida urbana.