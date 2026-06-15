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Nacional

Cae en Sinaloa "El 24", líder regional de cártel

También se detuvieron a 10 integrantes de células delictivas generadoras de violencia

Por El Universal

Junio 15, 2026 10:35 a.m.
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Cae en Sinaloa El 24, líder regional de cártel
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      En acciones simultáneas en Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia.

      En las acciones, autoridades aseguraron armamento, explosivos, vehículos y equipo táctico.

      En redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que en Culiacán y Mocorito fueron arrestadas cuatro personas, entre ellas Iván "N", alias "El 24", identificado como líder regional de una organización criminal.

      En El Rosario y Mazatlán también fueron detenidos siete integrantes de grupos delictivos.

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