Cae en Sinaloa "El 24", líder regional de cártel
También se detuvieron a 10 integrantes de células delictivas generadoras de violencia
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En acciones simultáneas en Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia.
En las acciones, autoridades aseguraron armamento, explosivos, vehículos y equipo táctico.
En redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que en Culiacán y Mocorito fueron arrestadas cuatro personas, entre ellas Iván "N", alias "El 24", identificado como líder regional de una organización criminal.
En El Rosario y Mazatlán también fueron detenidos siete integrantes de grupos delictivos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"No tenemos relación con criminales", dice Sheinbaum y recuerda a García Luna
Se revelan irregularidades en compras de equipo de seguridad a precios inflados durante la gestión de Felipe Calderón
no te pierdas estas noticias
Cae en Sinaloa "El 24", líder regional de cártel
El Universal
También se detuvieron a 10 integrantes de células delictivas generadoras de violencia
Sheinbaum celebra acuerdo entre Estados Unidos e Irán
El Universal
En el contexto de la renegociación del T-MEC, Sheinbaum afirmó que podría dialogar con Trump para asegurar la continuidad del tratado y la reducción de aranceles.
Asesinan a exalcalde de San Juan Quiahije y a su hijo en Oaxaca
El Universal
Colectivos y autoridades comunitarias demandan justicia y rechazo a la violencia en el pueblo Chatino