Cae en Sinaloa "El 24", líder regional de cártel

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En acciones simultáneas en Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia.

En las acciones, autoridades aseguraron armamento, explosivos, vehículos y equipo táctico.

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que en Culiacán y Mocorito fueron arrestadas cuatro personas, entre ellas Iván "N", alias "El 24", identificado como líder regional de una organización criminal.

En El Rosario y Mazatlán también fueron detenidos siete integrantes de grupos delictivos.

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