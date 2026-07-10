logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Imputan a alcaldesa de Tenancingo

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Imputan a alcaldesa de Tenancingo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tenancingo, Méx.- La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por el delito de simulación de secuestro ante un juez con sede en dicho municipio, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableciera que el secuestro del que dijo ser víctima el pasado 31 de mayo habría sido planeado por ella misma.

      La defensa de Nápoles Pacheco solicitó al juez que la audiencia fuera privada ya que la pareja de la alcaldesa, así como su cuñado, quienes también fueron señalados de participar en el autosecuestro, no han sido detenidos.

      La audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa se originó tras la simulación de su secuestro con la finalidad de obtener una cantidad de dinero y justificar un faltante de 40 millones de pesos de las arcas del Ayuntamiento de Tenancingo.

      Mientras se desarrollará el proceso judicial, afuera de los Juzgados vecinos de este municipio se manifestaron con lonas y pancartas para exigir la renuncia de la alcaldesa. Por el delito de simulación de secuestro ya fueron detenidos Christian "N", Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En tanto, por ahora se desconoce la ubicación de José Roberto "N", y Óscar "N", esposo y cuñado de la alcaldesa morenista.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a conductor vinculado con desaparición de adolescentes en Jalisco
      Detienen a conductor vinculado con desaparición de adolescentes en Jalisco

      Detienen a conductor vinculado con desaparición de adolescentes en Jalisco

      SLP

      El Universal

      Fiscalía mantiene investigación por posible reclutamiento forzado y busca responsables de desapariciones.

      Somos México toma protesta y anuncia veto a narcogobiernos en Morelos
      Somos México toma protesta y anuncia veto a narcogobiernos en Morelos

      Somos México toma protesta y anuncia veto a narcogobiernos en Morelos

      SLP

      El Universal

      Critican gestión de Cuauhtémoc Blanco y actual gobernadora por vínculos con redes criminales.

      Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz
      Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

      Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

      SLP

      El Universal

      El juez de Control determinó iniciar juicio contra ocho personas por homicidio doloso calificado en Veracruz.

      Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas
      Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas

      Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas

      SLP

      El Universal

      Coordinación permanente entre autoridades busca mantener la paz y seguridad en las cuatro regiones del estado.