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Nacional

Dan 50 años de cárcel a 2 hombres por secuestro de 3 extranjeros

Además de la prisión, los sentenciados deberán pagar una multa superior a 400 mil pesos.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 02:03 p.m.
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Dan 50 años de cárcel a 2 hombres por secuestro de 3 extranjeros
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      Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión en contra de Óscar Jácome López y Porfirio Hernández Fuentes, quienes secuestraron a tres extranjeros, dos de nacionalidad ecuatoriana y una venezolana, de ellos un menor.


      Los sujetos fueron señalados por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y sus agravantes.

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      El Informe Policial Homologado (IPH), detalla que, en octubre de 2023, elementos de la Guardia Nacional (GN), detuvieron en las inmediaciones de la carreta estatal Tierra Blanca–Las Trancas, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, a Jácome López y Hernández Fuentes cuando viajaban a bordo de una camioneta en la que llevaban secuestrados a los extranjeros.
      Ambos fueron arrestados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, la cual integró la investigación y aportó las pruebas suficientes para obtener sentencia condenatoria y una multa de 414 mil 960 pesos.

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