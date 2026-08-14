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Nacional

Gobierno de Michoacán invierte 10 mil mdp en obras de Morelia

Se construyen más de 51 kilómetros del segundo anillo periférico para mejorar la conectividad metropolitana.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:56 p.m.
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Gobierno de Michoacán invierte 10 mil mdp en obras de Morelia
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      Con una inversión de 10 mil 400 millones de pesos, el gobierno del estado ejecuta obras de infraestructura para transformar la movilidad y elevar la calidad de vida de los habitantes de la capital michoacana.


      El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) explicó que entre las obras de gran relevancia en desarrollo destacan el teleférico de Morelia, con una asignación cercana a los 3 mil millones de pesos, y el sistema de transporte Morebús que representa una inversión de 2 mil 900 millones de pesos.

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      Además, se construyen más de 51 kilómetros correspondientes a los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico, proyecto al que se destinan otros 2 mil 900 millones de pesos para agilizar la conectividad metropolitana.
      Las inversiones asignadas a los distribuidores viales y pasos vehiculares estratégicos para la ciudad, como el Paso Eréndira ejecutado con 442 millones de pesos; el distribuidor vial Monarca (salida a Pátzcuaro), construido con 380 millones de pesos.
      Así como el distribuidor vial Independencia, mismo que se encuentra en proceso de construcción con 350 millones de pesos; el Paso Catrinas (Villas del Pedregal), con una inversión de 295 millones de pesos y la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, concluida con un monto estatal de 206 millones de pesos.

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