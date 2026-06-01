Pasajeros podrán seguir Mundial 2026 con WiFi en vuelos Viva y Aeroméxico

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La aerolínea

dio a conocer el inicio de un

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dede alta velocidad, con el que suspodrán mantenerse conectados, productivos y entretenidos durante todo el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje.El proveedor del servicio de Wi-Fi es, una empresa deque cuenta con más de 600 aviones conectados con tecnología dede dirección electrónica (ESA, por sus siglas en inglés), y acceso multi orbital.El servicio ya estáendeAsí, lospodrán usar el internet para seguircomo los partidos de laque se llevará a cabo este año.Enviar archivos ydurante todo el vuelo, mantenerse en contacto con sus amigos y familiaresa través de sus, consumir entretenimiento o jugar sin necesidad de descargar el contenido previamente.Y utilizarcomo, y Amazon Prime, entre otros.Ladel servicio en la flota dese está realizando, por lo que poco a poco losde la aerolínea podrán abordar más aviones con Wi-Fi.Por su parte,anunció unapara ofrecera bordo de vuelos seleccionados, permitiendo que losaccedan al catálogo de la compañía de streaming mientras vuelan.Delal, la aerolínea ofreceráa WiFi exclusivamente para acceder a laa través de sus dispositivos personales, donde podrán ver series, programas en vivo yen español.Entre los contenidos, se podrá disfrutar de laen vivo, incluyendo algunos de los encuentros de fútbol de laLos usuarios interesados en acceder a ladeberán contratar el paquete directamente enEl servicio estará disponible en toda la flota, así como en aeronavesseleccionadas, y para disfrutar de ella se deberá contar con un, así como unadeLos contenidos podrán verse desde elde la