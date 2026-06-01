Madre exige justicia por presunto abuso de su hija en Coahuila
México prepara una posición sólida para la segunda ronda de negociaciones del T-MEC en junio en Washington.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
SALTILLO, Coah., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Unamanifestación por las calles de Piedras Negras
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
y el cierre del Puente Internacional número 2 fueron las acciones que realizaron familiares, amigos y ciudadanía en general para apoyar a la madre de una niña que presuntamente fue abusada por su padre.
Decenas de personas se congregaron el sábado para respaldar a Vica Torres Arocha, quien había convocado a una manifestación porque asegura que fue separada de su hija de nueve años, en medio de un conflicto legal con el padre de la menor.
A través de redes sociales, la madre expuso el caso, en el que aseguró que después de ausentarse dos años, un día al progenitor le entró "el instinto de padre" y contestó un mensaje a su hija. Su pequeña, dice el relato, traía la ilusión de verlo y eso le generó rebeldía. La madre contó que regañó a su hija y le dio una cachetada por haber hecho algo que le había pedido no hacer. Afirmó que fue un caso aislado, pero su hija llamó al padre y este la recogió.
"La dejó incomunicada de toda mi familia, retirándome sus pertenencias. Nos amenazó a toda mi familia que no nos acercáramos a mi hija", escribió en Facebook.
La madre mencionó que lleva un mes que le arrebató a su hija de los brazos, a pesar de que a su hija sólo le bastó unos días para querer regresar a su hogar.
"Empezó a callarla, amenazarla, ignorar los derechos de mi niña. Yo sin poderme acercar por la orden de restricción. El 27 de mayo el progenitor dejó a mi hermana que se acercara a mi hija para peinarla. A través de una llamada telefónica de mi hermana, escuché a mi hija en grito desesperada que no quería irse con su papá porque su papá le toca las partes íntimas".
En la madrugada del domingo, la madre subió un video desde las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), en donde agradeció el apoyo de la gente por acompañarla a la marcha.
La madre resaltó que su exigencia es recuperar la convivencia con su hija y garantizar que cualquier denuncia y testimonio de su hija sea investigado con seriedad y protección infantil.
Hasta ahora las autoridades de Coahuila no se han expresado por el caso, pero la tarde de este domingo, la madre publicó un agradecimiento a la PRONNIF y al gobernador de Coahuila por la seguridad de su hija y dijo que ya no podía dar más información.
no te pierdas estas noticias
Madre exige justicia por presunto abuso de su hija en Coahuila
SLP
El Universal
México prepara una posición sólida para la segunda ronda de negociaciones del T-MEC en junio en Washington.
Madre exige justicia por presunto abuso de su hija en Coahuila
SLP
El Universal
Autoridades locales y PRONNIF brindan seguridad y seguimiento al caso en Coahuila.
Beca Rita Cetina: así quedó el calendario de pagos de mayo-junio
SLP
El Universal
Los depósitos se realizarán en tarjetas del Banco del Bienestar y estarán disponibles según el calendario oficial.