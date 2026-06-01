Madre exige justicia por presunto abuso de su hija en Coahuila

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SALTILLO, Coah., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Una

por las calles de

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y el cierre delfueron las acciones que realizaron familiares, amigos y ciudadanía en general para apoyar a la madre de una niña que presuntamente fue abusada por su padre.Decenas de personas se congregaron el sábado para respaldar a, quien había convocado a unaporque asegura que fue separada de su hija de nueve años, en medio de uncon el padre de la menor.A través de, la madre expuso el caso, en el que aseguró que después de ausentarse dos años, un día al progenitor le entró "el" y contestó un mensaje a su hija. Su pequeña, dice el relato, traía la ilusión de verlo y eso le generó rebeldía. La madre contó que regañó a su hija y le dio unapor haber hecho algo que le había pedido no hacer. Afirmó que fue un caso aislado, pero su hija llamó al padre y este la recogió."La dejóde toda mi familia, retirándome sus. Nos amenazó a toda mi familia que no nos acercáramos a mi hija", escribió en Facebook.La madre mencionó que lleva un mes que lede los brazos, a pesar de que a su hija sólo le bastó unos días para querer regresar a su hogar."Empezó a callarla, amenazarla, ignorar los derechos de mi niña. Yo sin poderme acercar por la. El 27 de mayo el progenitor dejó a mi hermana que se acercara a mi hija para peinarla. A través de una llamada telefónica de mi hermana, escuché a mi hija enque no quería irse con su papá porque su papá le toca las partes íntimas".En la madrugada del domingo, la madre subió undesde las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (), en donde agradeció el apoyo de la gente por acompañarla a la marcha.La madre resaltó que su exigencia es recuperar la convivencia con su hija y garantizar que cualquiery testimonio de su hija sea investigado con seriedad yHasta ahora lasno se han expresado por el caso, pero la tarde de este domingo, la madre publicó una lay al gobernador de Coahuila por lay dijo que ya no podía dar más información.