Homenajean a menor por donación multiorgánica

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realizó la tercera procuración multiorgánica del año 2026 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, gracias al generoso acto de donación de una paciente de 11 años.

El coordinador hospitalario de Procuración de Órganos y Tejidos del HGZ No. 50, doctor Claudio Alberto García Perales, informó que, tras la autorización otorgada por la familia, se procuraron corazón, hígado, riñones y córneas, órganos y tejidos que beneficiarán a pacientes que se encontraban en lista de espera para un trasplante.

Previo al procedimiento de procuración, la menor fue despedida con una valla humana integrada por familiares, amistades y personal de salud del hospital. Entre aplausos, muestras de respeto y profunda gratitud, este homenaje simbolizó el reconocimiento a su legado de vida y a la generosa decisión de su familia.

García Perales explicó que esta donación representó un acto de altruismo y solidaridad que permitió brindar una nueva oportunidad de vida a varias personas, e incluso salvar vidas mediante el trasplante oportuno de órganos vitales.

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"Detrás de cada trasplante existe una historia de esperanza. En esta ocasión, la noble decisión de una familia hará posible que varias personas tengan una nueva oportunidad para vivir y mejorar su calidad de vida", señaló.

El especialista detalló que, una vez concluido el procedimiento quirúrgico, los órganos y tejidos fueron trasladados a diversas instituciones médicas del país, donde equipos especializados realizaron los trasplantes correspondientes conforme a los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de Trasplantes.

El doctor García Perales expresó su reconocimiento y gratitud a la familia donadora, cuya fortaleza y sensibilidad permitieron que, aun en uno de los momentos más difíciles, prevaleciera el deseo de ayudar a quienes esperan una oportunidad para seguir viviendo.

El IMSS en San Luis Potosí refrendó su compromiso con la promoción de la cultura de la donación de órganos y tejidos, e invitó a la población a dialogar con sus familiares sobre este tema, ya que una sola persona donadora puede beneficiar a múltiples pacientes que esperan una segunda oportunidad para vivir.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra, o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, a fin de registrar los datos para acreditarse como donador.

HACEN HOMENAJE EN SU ESCUELA

Con un emotivo homenaje realizado en la escuela primaria "Agustín Bocard Alvarado", familiares, docentes y estudiantes recordaron a Melanie Satzuki Bautista Negrete, la niña de 11 años cuya donación multiorgánica brindará una nueva oportunidad de vida a por lo menos ocho personas.

Melanie cursaba el quinto grado de primaria en esta institución educativa y fue recordada con cariño por sus compañeros y maestros, quienes también reconocieron la generosa y valiente decisión tomada por su familia de donar sus órganos.

Durante el acto cívico conmemorativo por el Día de la Marina, la directora de la escuela dedicó unas palabras en memoria de la alumna, a quien describió como una niña alegre, amable y muy dedicada a sus estudios. Destacó que ocupaba el segundo lugar de aprovechamiento académico y que próximamente se incorporaría a la escolta del plantel.

Tras el mensaje, estudiantes y docentes rindieron un minuto de aplausos en su honor. Además, se realizó la liberación simbólica de globos blancos al cielo, mientras la banda de guerra interpretó diversas piezas musicales como muestra de respeto y reconocimiento.

Al homenaje asistieron los padres y hermanas de Melanie, quienes, junto con la comunidad escolar, recordaron con nostalgia a la menor. Durante la ceremonia, una fotografía de la estudiante fue colocada sobre el pupitre que ocupaba en el salón de clases, acompañada de un arreglo floral.

Según informó la Secretaría de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), la decisión de la familia permitió concretar la quinta donación multiorgánica del año en la entidad, beneficiando a pacientes de la Ciudad de México y Monterrey mediante un operativo especial de traslado.

La donación de órganos se llevó a cabo en la Clínica No. 50 del IMSS. Para ello, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) activó el operativo "Ola Verde", mientras que una aeronave del Gobierno del Estado trasladó el corazón al Hospital Ignacio Chávez de la Ciudad de México.

Por su parte, los riñones y el hígado fueron enviados a la Clínica No. 25 del IMSS en Monterrey, mientras que las córneas permanecieron en San Luis Potosí para su resguardo en el banco estatal de tejidos oculares.