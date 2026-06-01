Empleadas de farmacia persiguieron a asaltantes: SSPC

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En el asalto a la Farmacia Guadalajara, ubicada sobre avenida Santos Degollado, cerca de la zona de Beer Life, tanto corporaciones de seguridad como trabajadores del establecimiento persiguieron a los delincuentes para tratar de detenerlos.

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, derivado de la participación de empleados, una de las trabajadoras resultó lesionada por arma de fuego.

El mando policial expuso que cuando arribó la Guardia Civil Estatal (GCE), los cuerpos de socorros ya habían trasladado a un hospital a la empleada para recibir atención, lugar a donde acudió la FGE para continuar en las investigaciones.

"Acudimos a tomar información, a darnos cuenta de cómo sucedió el hecho. Efectivamente se trató de un robo a una farmacia. Tenemos entendido que realizan una persecución de las personas cuando huyen", comentó.

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Por separado, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), refirió que la Policía de Investigación (PDI) se encuentra en proceso de tomar la declaración de la víctima herida.

"Nosotros tuvimos conocimiento ayer en la tarde. Se está tomando la declaración de la persona lesionada", concluyó la entrevistada.