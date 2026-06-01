Profepa asegura 350 tortugas empaquetadas como juguetes

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(EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

) informó que, gracias al aviso de una empresa de paquetería,

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de tortugas de diversas especies que llegaron empaquetadas como juguetes a, Tamaulipas.A través de un comunicado, explicó que el pasadopersonal de laun posible manejo y traslado irregular de ejemplares de vida silvestre, por lo que se solicitó lade la dependencia, quien se trasladó al establecimiento para corroborar la información reportada por la empresa.Detalló que en el lugar se constató que las tortugas se encontraban confinadas en recipientes de dimensiones reducidas, envueltas en calcetines, lo que generódey fue un factor de riesgo para la integridad física y bienestar de los reptiles.Precisó que, derivado de la inspección física y de la identificación taxonómica preliminar realizada, se determinó la presencia dede tortuga: 344(Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro tortugas mexicanas (Terrapene mexicana), mientras que al momento de la inspección 25 de lasya estaban muertas.En ese sentido, destacó que las tortugas fuerony trasladadas a unade, lugar que dispone de las instalaciones adecuadas para su alojamiento, atención, resguardo y manejo especializado.Añadió que en el traslado se contó con el apoyo de elementos de lay del, quienes brindaron acompañamiento y seguridad durante las maniobras dede los ejemplares de vida silvestre.Ante ello, lahizo un llamado a la ciudadanía y recordó que poseer ejemplares de vida silvestre que se encuentren en una categoría de riesgo o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, con fines de comercio, es unconsignado en el artículo 420, fracción IV, del