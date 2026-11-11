México impulsa inversión en primera infancia

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El canciller Roberto Velasco Álvarez inauguró este miércoles 11 de noviembre, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026.

El canciller Velasco reiteró el compromiso del gobierno de México de atender las necesidades de salud, nutrición, cuidado y educación desde el inicio de la vida y de acompañar de manera especial a 1.2 millones de niñas y niños de 2 a 4 años en nuestro país para que alcancen su pleno potencial.

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"Invertir en la primera infancia es decidir qué país queremos, una decisión de Estado que apuesta por la igualdad y una responsabilidad por las generaciones que vienen (...). Compartimos también una tarea: seguir reduciendo la desigualdad, la pobreza infantil, la violencia, la malnutrición y las brechas en salud y educación temprana. La cooperación nos permite avanzar en ella con más fuerza y más rapidez", pronunció Velasco.Ante representantes de diversos países, refirió que México impulsa esta Cumbre para que la primera infancia ocupe un lugar permanente en la agenda con América Latina y el Caribe, y confió en que surja un diálogo franco, experiencias compartidas y compromisos concretos en beneficio de las infancias de la región.Esta Cumbre reúne a gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y especialistas para impulsar una agenda regional que permita invertir más y mejor en las niñas y los niños menores de 6 años.Durante el encuentro, autoridades responsables de primera infancia y representantes de los ministerios de Hacienda y Finanzas de distintos países analizarán cuánto invierten los países, qué recursos adicionales se necesitan y cómo traducirlos en servicios de salud, nutrición, educación inicial, cuidados y protección de calidad: "El objetivo será avanzar hacia decisiones concretas que garanticen los derechos de la niñez desde el inicio de la vida".