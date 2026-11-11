El Komander vuelve a los escenarios tras muerte de su bebé

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El Komander regresó a los escenarios en medio del duelo que enfrenta por la pérdida de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, quien falleció en octubre pasado.

Tras darse a conocer la lamentable noticia el mes pasado, el cantante de regional mexicano había anunciado la suspensión de sus compromisos profesionales para concentrarse en estar con su familia. Sin embargo, esta semana, durante su presentación en la Feria de la Frontera Sur Expofer 2026, no pudo contener la emoción y protagonizó un momento conmovedor frente a sus seguidores.

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El sinaloense interpretó el tema "Descansa mi amor", en honor a su pequeño."No perdiste, supiste ganar / mil batallas pudiste enfrentar / pero Dios te quería con cariño / y por eso, mi niño, te quiso llevar", se escucha en los videos del espectáculo que han circulado en redes sociales.Alfredo Ríos, nombre real del intérprete, se mostró visiblemente afectado y terminó rompiendo en llanto durante la canción.El cantante ya ha retomado su actividad en redes sociales y tiene programadas nuevas presentaciones. La próxima será el 13 de noviembre en Atlautla, Estado de México, y posteriormente, el día 15, en Montemorelos, Nuevo León, como parte del Rancho de Rancho Tour.Sobre la muerte de su hijo, el intérprete confirmó la noticia el 30 de octubre de 2026 mediante un comunicado difundido por su equipo de trabajo, en el que también se incluyó una fotografía del pequeño.Aunque no se dieron a conocer las causas del fallecimiento, posteriormente el cantante compartió un video de la despedida, en la que se observan arreglos florales y coronas. "Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho", escribió en la publicación.