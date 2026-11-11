Oposición en el Senado exige que FGR no proteja a Taddei

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La oposición en el Senado acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de proteger a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que hasta ahora no se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación de material electoral y sus vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, pese a que ya se han presentado denuncias.

Alejandro Moreno denuncia impunidad en caso INE

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, recordó que su partido presentó una denuncia ante la FGR, pero reprochó que la institución no haya actuado para investigar los señalamientos contra la exfuncionaria electoral, por lo que consideró que existe un manto de impunidad para evitar que el caso avance y se determinen responsabilidades.

"Ya presentamos la denuncia y no investigan, ¿por qué? Porque son lo mismo, porque son una bola de corruptos, porque se van a tapar. Claro, sin lugar a dudas, es un manto de impunidad, porque lo que quieren es no investigar nada y que no suceda nada", acusó.

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El dirigente priista sostuvo que las denuncias no deben limitarse a la salida de Taddei del organismo electoral, sino que deben derivar en una investigación que permita identificar a todos los funcionarios y particulares que presuntamente participaron en las irregularidades relacionadas con proveedores y contratos del INE.

Moreno afirmó que la investigación debe alcanzar también a otros consejeros, funcionarios del instituto y empresarios que, según sus señalamientos, habrían participado en una estructura para influir en las decisiones del organismo y en la integración de los órganos electorales locales.

Demandó que además de la FGR intervengan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de revisar el manejo de los recursos públicos, las contrataciones y las posibles responsabilidades administrativas y penales.

"Lo que nosotros exigimos es que haya transparencia, resultados", insistió el senador Moreno, quien reiteró su acusación de que Taddei mantiene vínculos políticos con Morena y que su llegada a la presidencia del INE respondió a los intereses del partido en el gobierno.

Mauricio Vila exige informe y avances en investigación

Entrevistado por separado, el senador del PAN Mauricio Vila Dosal también cuestionó la falta de avances de la FGR y pidió que demuestre con hechos su disposición para investigar las presuntas irregularidades en el instituto electoral.

El legislador consideró que resulta preocupante que mientras en otros casos las autoridades actúan con rapidez, en las denuncias relacionadas con personas vinculadas al gobierno federal no se observen los mismos tiempos ni la misma determinación.

Recordó que en otros asuntos las autoridades han realizado detenciones en cuestión de días, mientras que en el caso de Taddei, pese a los señalamientos públicos y las denuncias presentadas, no se conoce una actuación equivalente de la Fiscalía.

"Lo que queremos es que demuestren que hay la voluntad de poder investigar este tema a fondo. Creo que es un tema de la más relevancia a nivel nacional", sostuvo.

Al ser cuestionado directamente sobre si considera que la FGR se ha convertido en una tapadera de la exconsejera presidenta del INE, Vila señaló que corresponde a esa institución acreditar su independencia mediante una investigación efectiva.

"Yo no digo que vaya a ser o no, yo lo que digo es que demuestren en los hechos que quieren combatir este escándalo de corrupción que hay en el INE", respondió.

El panista pidió que las autoridades esclarezcan los señalamientos, determinen si existieron irregularidades y sancionen a quienes resulten responsables, sin importar su filiación política o cercanía con el gobierno.

- Piden informe a la FGR sobre irregularidades en el INE

El senador del PAN, Mauricio Vila Dosal, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, presentar ante la Cámara Alta un informe sobre las investigaciones en torno al caso de presunta corrupción durante la gestión de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo en donde también se exhorta al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informar al Senado sobre dichas indagatorias.

Tanto a esas instancias como a la FGR se solicita que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias y conforme a las disposiciones legales aplicables, remitan a esta un informe escrito sobre las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales.

En el informe, se pide, que se incluya las acciones emprendidas, los avances registrados y, en su caso, los resultados obtenidos.

Se argumenta que en su comparecencia del 30 de octubre ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó de 18 expedientes relacionados con los hechos que habían adquirido relevancia pública.

De ellos, 13 en investigación y cinco en procedimientos de responsabilidades administrativas por posibles faltas graves.

Los primeros comprendían un expediente principal, cuatro desgloses por posibles conflictos de interés y ocho asuntos derivados de auditorías. También reportó 25 vistas al área de investigaciones por hechos vinculados con conflictos de interés, desvío de recursos públicos, simulación de requisitos de contratación, abuso de funciones, daño patrimonial y faltas de particulares.