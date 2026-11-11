Somos presenta queja contra Sheinbaum ante el INE

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El partido político Somos presentó una queja en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por haberlos atacado, al menos tres veces, en su conferencia de prensa mañanera.

En conferencia de prensa, Emilio Álvarez Icaza recordó que la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos pronunciarse en favor y en contra de cualquier partido político, por lo que la presidenta falló al ordenamiento legal.

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Además, rechazó que Somos vaya a deslindarse "de su origen y de sus ideales", pues los critican por tener a exfuncionarios del INE entre sus filas y por haber nacido del movimiento de "la Marea Rosa".-----"Yo no me escondo como Guadalupe Taddei", dice Edmundo JacoboEn su oportunidad, Edmundo Jacobo, exsecretario Ejecutivo del INE y miembro de Somos, aseguró que él no tiene una estrategia para defenderse de las acusaciones que desde Morena le hacen por supuestamente haber dejado crecer "la mafia electoral"."¿Qué haré yo? Nada, estar aquí, permanecer, yo no me escondo como Guadalupe Taddei, siempre he estado y seguiré a la orden de las autoridades que me requieran y habré de cumplir, transparentemente, con lo que se me pregunte. No necesita la presidenta de Morena señalarnos en sus pantallas, aquí estamos, no nos escondemos", dijo.-----Queja incluye a 12 gobernadoresLa queja presentada ante el INE incluye a 12 gobernadores y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por presunta intervención en el proceso electoral de 2027, por lo que el partido Somos solicitó medidas cautelares para impedir que utilicen sus cargos públicos para pronunciarse a favor o en contra de partidos políticos."Saquen las manos de las elecciones", exigió el partido durante una conferencia de prensa en la sede del organismo electoral."No vamos a permitir la normalización de la violación sistemática de la Constitución. No vamos a permitir la construcción de procesos ilegales", afirmó.La denuncia también está dirigida contra los gobernadores de Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco, Colima, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán, Durango y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.Carlos Ferrer, director jurídico de Somos, señaló que Sheinbaum ha abordado asuntos electorales por lo menos en tres conferencias matutinas y sostuvo que sus declaraciones, junto con las de otros servidores públicos, vulneran la equidad de la contienda.Explicó que solicitaron al INE dictar medidas cautelares para ordenar a los funcionarios denunciados abstenerse de intervenir en asuntos electorales.Edmundo Jacobo Molina, exsecretario Ejecutivo del INE e integrante de ese instituto político también cuestionó la actuación de la presidenta y rechazó los señalamientos contra antiguos funcionarios electorales que ahora participan en actividades partidistas."Es nuestro derecho como ciudadanos pronunciarnos políticamente", expresó al defender su incorporación a Somos.Jacobo Molina acusó a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, de mantener una relación de cercanía con Morena y pidió recuperar la confianza en el organismo electoral ante las elecciones de 2027.También criticó al consejero Jorge Montaño por su asistencia a actos partidistas de Morena, conducta que, a su juicio, pone en duda la imparcialidad del árbitro electoral.El exfuncionario rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante las administraciones de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova y aseguró que las operaciones fueron revisadas por distintas instancias fiscalizadoras."Si quieren volver a auditar, que lo vuelvan a hacer", respondió.Álvarez Icaza advirtió que Somos recurrirá a otras instancias legales si las autoridades electorales no frenan las conductas denunciadas y exigió a Sheinbaum respetar los límites constitucionales de su cargo."Juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y esa batalla la vamos a dar cada vez que sea necesario", sostuvo.La queja presentada por Somos deberá ser analizada por el INE, que determinará si procede adoptar las medidas cautelares solicitadas. Las presuntas infracciones señaladas por el partido no constituyen hechos acreditados por la autoridad electoral.