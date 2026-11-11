Producción de camiones pesados crece 129.6% en México: Anpact

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En octubre, la producción y exportación de camiones pesados se incrementaron 129.6% y 158.9%, respectivamente, según cifras del Inegi.

En total, se fabricaron 16 mil 375 vehículos pesados y se exportaron 13 mil 518 unidades en octubre.

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Al respecto, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) indicó que este crecimiento de triple dígito obedece a que en Estados Unidos están evolucionando hacia la operación de camiones pesados con tecnología EPA 27, de la EPA 24 actual, en emisiones contaminantes.Por lo tanto, están demandando más camiones fabricados en México con este tipo de tecnología, la cual reduce la emisión de óxidos de nitrógeno en más de 80%.En conferencia de prensa, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Anpact, dijo que este incremento en la producción de camiones pesados es de manera temporal y no existen las condiciones en Norteamérica para que el mercado siga creciendo a este ritmo, por el cambio en la normativa medioambiental."Son compras en avanzada. El valor agregado dentro de la industria productora es muy grande; hay clientes americanos que directamente solicitan producto de nosotros por la calidad de la mano de obra, pero no se va a sostener en el tiempo a menos que las políticas públicas y comerciales en Norteamérica sigan creciendo", afirmó.Arzate considera que cuando exista mayor certidumbre en las políticas comerciales en Norteamérica, el mercado en el país podrá crecer más y regresar a números positivos."Estamos contentos, pero tenemos que ser prudentes para el siguiente año, así como para lo que resta de 2026", indicó.En tanto, durante los primeros 10 meses del año, se produjeron 133 mil 496 vehículos pesados, lo que representa una variación de 17.8% respecto al mismo periodo de 2025.Los vehículos de carga representaron el 97% del total de unidades fabricadas hasta octubre, mientras que el resto corresponde a la fabricación de autobuses para pasajeros.En cuanto a la venta de camiones pesados al menudeo, es decir, de los fabricantes hacia los distribuidores, se comercializaron 3 mil 162 unidades, un 5% más respecto a octubre de 2025, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).En octubre, se registró la segunda tasa anual positiva en ventas del año, aunque el nivel registrado es 4.9% inferior a octubre de 2019.Por segmentos, los camiones de carga presentaron un incremento de 6.8% en ventas; los tractocamiones, un 21.6%; y los autobuses foráneos, un 6.8%.Por el contrario, los autobuses de pasajeros redujeron sus ventas un 6.3%; y el resto de los autobuses, un 10.7%.Cristina Vázquez, coordinadora de Estudios Económicos en AMDA, comentó que las previsiones de crecimiento económico para este año han mejorado a un 1.5% del Producto Interno Bruto; sin embargo, un entorno económico más favorable en términos económicos no se está trasladando a la compra de equipo pesado nuevo, aunque el indicador de la inversión fija bruta ha mostrado mejoría.Todavía no se refleja la inversión en construcción y maquinaria en la compra de equipo de transporte; quizá las empresas están esperando a que sea un momento óptimo para ver cuáles van a ser las condiciones que imperarán en el mercado."Por otro lado, el tema de gobernanza e inseguridad también predomina en un factor negativo porque todavía no se ve un crecimiento en el mercado", apuntó.De enero a octubre, la venta de camiones pesados al menudeo suma 28 mil 479 unidades, una caída de 15.3% respecto al mismo periodo del año anterior.