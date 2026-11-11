Padres de familia exigen retiro de campamento migrante en GAM
Un grupo de 50 habitantes, incluidos padres de la escuela La Prensa, bloquea vialidad en GAM por campamento migrante.
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Un grupo de aproximadamente 50 habitantes de la colonia Vallejo, entre ellos padres de familia de la escuela La Prensa, bloquea la lateral de Circuito Interior, con dirección al poniente, a la altura de Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Los manifestantes exigen el retiro de un campamento de migrantes instalado en la calle Clave.
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La protesta provoca afectaciones a la circulación vehicular en el cruce de Calzada de los Misterios y Circuito Interior, donde los inconformes impiden el paso de automovilistas.
Los padres de familia señalan su rechazo a que el campamento permanezca en la zona.
La movilización también afectó el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que permaneció suspendido debido al cierre vial.
Elementos de seguridad acudieron al punto para atender la situación y dar seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la protesta.
El campamento migrante registró un incendio este lunes donde se quemaron seis casas hechas de cartón y madera.
EL UNIVERSAL publicó hoy miércoles en su edición impresa que los habitantes dijeron que perdieron todo, incluso sus papeles, y aseguran que hay autoridades que no los dejan levantar sus "ranchitos".
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