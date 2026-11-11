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Nacional

Padres de familia exigen retiro de campamento migrante en GAM

Un grupo de 50 habitantes, incluidos padres de la escuela La Prensa, bloquea vialidad en GAM por campamento migrante.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 02:23 p.m.
A
Padres de familia exigen retiro de campamento migrante en GAM
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      Un grupo de aproximadamente 50 habitantes de la colonia Vallejo, entre ellos padres de familia de la escuela La Prensa, bloquea la lateral de Circuito Interior, con dirección al poniente, a la altura de Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.


      Los manifestantes exigen el retiro de un campamento de migrantes instalado en la calle Clave.

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      La protesta provoca afectaciones a la circulación vehicular en el cruce de Calzada de los Misterios y Circuito Interior, donde los inconformes impiden el paso de automovilistas.
      Los padres de familia señalan su rechazo a que el campamento permanezca en la zona.
      La movilización también afectó el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que permaneció suspendido debido al cierre vial.
      Elementos de seguridad acudieron al punto para atender la situación y dar seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la protesta.
      El campamento migrante registró un incendio este lunes donde se quemaron seis casas hechas de cartón y madera.
      EL UNIVERSAL publicó hoy miércoles en su edición impresa que los habitantes dijeron que perdieron todo, incluso sus papeles, y aseguran que hay autoridades que no los dejan levantar sus "ranchitos".

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