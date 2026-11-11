Padres de familia exigen retiro de campamento migrante en GAM

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Un grupo de aproximadamente 50 habitantes de la colonia Vallejo, entre ellos padres de familia de la escuela La Prensa, bloquea la lateral de Circuito Interior, con dirección al poniente, a la altura de Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los manifestantes exigen el retiro de un campamento de migrantes instalado en la calle Clave.

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La protesta provoca afectaciones a la circulación vehicular en el cruce de Calzada de los Misterios y Circuito Interior, donde los inconformes impiden el paso de automovilistas.Los padres de familia señalan su rechazo a que el campamento permanezca en la zona.La movilización también afectó el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que permaneció suspendido debido al cierre vial.Elementos de seguridad acudieron al punto para atender la situación y dar seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la protesta.El campamento migrante registró un incendio este lunes donde se quemaron seis casas hechas de cartón y madera.EL UNIVERSAL publicó hoy miércoles en su edición impresa que los habitantes dijeron que perdieron todo, incluso sus papeles, y aseguran que hay autoridades que no los dejan levantar sus "ranchitos".