Sheinbaum pide seguir investigaciones por caso CIA en Chihuahua

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que deben seguir las investigaciones sobre la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Chihuahua presuntamente desde 2025, como lo dijo un exfuncionario estatal al diario The New York Times.

Afirmó que cualquier colaboración de agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en México debe cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

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La mandataria calificó como "muy interesante" la publicación del diario estadounidense, que refiere que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tenía conocimiento de las actividades de la agencia en el estado, de acuerdo con declaraciones del exfiscal Guillermo Zuany.En ese sentido, Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe continuar con las investigaciones correspondientes."Leí la nota, muy interesante. Y bueno, ya la Fiscalía, como saben, pues tiene detenido al fiscal de Chihuahua, donde la propia gobernadora dijo que él era el responsable, y pues la Fiscalía en todo caso tiene que seguir con investigaciones", señaló.La Presidenta también consideró relevante conocer la actuación del subfiscal de Chihuahua y su relación con una de las agencias de Estados Unidos."Es muy relevante este vicefiscal o subfiscal. Otro día, si quieren, hablamos de eso, ya hemos hablado de muchas cosas, pero sí vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos", expresó.Al ser cuestionada sobre cómo se permitió que Chihuahua se convirtiera en un centro de operaciones de la agencia de inteligencia estadounidense y que existieran operativos conjuntos desde 2025, Sheinbaum aclaró que la publicación de "The New York Times" no señala que hubiera operaciones en ese año, sino que existía presencia de la agencia.Explicó que, cuando el gabinete de Seguridad tuvo conocimiento de estos hechos, determinó que se trataba de una situación ilegal, debido a que se habría violado la Ley de Seguridad Nacional, por lo que la FGR abrió una carpeta de investigación."¿Qué fue en el momento en que el gabinete de Seguridad toma conocimiento qué es lo que hace? Dice: es ilegal, porque viola la Ley de Seguridad Nacional, y la Fiscalía abre una carpeta de investigación. Hoy está detenido el fiscal de Chihuahua por esa razón", afirmó.Sheinbaum subrayó que su gobierno ha transmitido a las autoridades estadounidenses, incluido el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que cualquier colaboración bilateral en materia de seguridad debe realizarse dentro del marco legal mexicano."Lo relevante de esto es que cualquier operación, y eso lo hemos dicho al embajador de Estados Unidos en México y a todas las autoridades estadounidenses, con presencia en la Embajada o en Estados Unidos, cualquier colaboración tiene que garantizar el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional", sostuvo.Agregó: "Cualquier agente de una agencia estadounidense en México tiene que cumplir necesariamente con la Ley de Seguridad Nacional. En este caso, no se cumplió, y por esa razón está detenido el fiscal", indicó.Finalmente, ante la pregunta sobre si continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la República por este caso, la Presidenta respondió que corresponde a esa institución informar sobre los avances."Lo tiene que informar la Fiscalía", concluyó.