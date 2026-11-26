¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las acusaciones contra Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, señalado por presuntamente recibir recursos del narcotráfico para financiar la campaña electoral de Maru Campos en 2021.

En su conferencia matutina, la mandataria federal dijo que pidió profundizar en el caso luego de conocer la publicación del diario estadounidense The New York Times, que reportó que las autoridades mexicanas ampliaron las investigaciones contra el exfuncionario por posibles vínculos con el narcotráfico, tráfico de migrantes y desvío de recursos provenientes de actividades criminales hacia una campaña política.

"De hecho, ayer que vi la nota, le pedí a la Fiscalía General de la República que investigue este caso", señaló.

Sheinbaum consideró que el caso tiene implicaciones relevantes en la relación de México con Estados Unidos, debido a que Zuany Portillo habría participado en el establecimiento de vínculos entre la Fiscalía de Chihuahua y agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar actividades en territorio nacional sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del Gabinete de Seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Presidenta señaló que, de acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, el exvicefiscal estaba bajo investigación por presuntos nexos con el narcotráfico y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN "Maru Campos sabía de operaciones de la CIA", revela exfiscal a NYT Tras la orden de arresto, Zuany Portillo promovió un juicio de amparo para frenar su detención

"Estaba investigado por vínculos con el narcotráfico y luego esa persona es parte de los que abren la puerta a una de las agencias de Estados Unidos en nuestro territorio", expresó.

La titular del Ejecutivo federal cuestionó la secuencia de acontecimientos: primero, las presuntas investigaciones por vínculos con organizaciones criminales; después, su participación en la relación con una agencia de inteligencia estadounidense y, finalmente, su salida hacia Estados Unidos.

En ese contexto, Sheinbaum reveló que su gobierno tiene pendientes alrededor de 54 solicitudes de extradición presentadas a las autoridades estadounidenses que no han recibido respuesta.

"Hoy me pasaron, son cerca de 54 casos de extradición que hemos solicitado a Estados Unidos que no han sido contestados", indicó.

La mandataria federal sostuvo que corresponde a la FGR aclarar las acusaciones y determinar el alcance de las investigaciones sobre el exfuncionario chihuahuense.

Por su parte, el gobierno de Chihuahua calificó de falsa la versión difundida por The New York Times sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña de Maru Campos en 2021.