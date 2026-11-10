"Maru Campos sabía de operaciones de la CIA", revela exfiscal a NYT

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Guillermo Zuany Portillo, exfiscal Especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y coacusado por el "CIA Gate" –junto al exfiscal César Jáuregui–, le dijo a reporteros de The New York Times por mensaje de texto, desde donde se encuentra escondido, que la Gobernadora María Eugenia Campos sí estaba enterada de las operaciones de los agentes extranjeros en territorio nacional.

El exfuncionario de la administración de Maru Campos cuenta con una orden de aprehensión en su contra, emitida el pasado 17 de octubre, al estar acusado de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad, debido a su implicación en el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que participaron en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Dos días después de que se ordenó su detención y de que Jáuregui fuera arrestado, el 19 de octubre, el exfiscal especializado promovió un juicio de amparo, en el cual reclamó la orden de aprehensión y ejecución que haya librado algún Juez de control, así como actos privativos de la libertad. Y luego, el encarado de despacho de la Fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, confirmó que Zuany Portillo obtuvo una suspensión provisional para frenar cualquier orden de arresto en su contra por los delitos del fuero común por los que se le acusa.

"Jáuregui, el Fiscal general detenido, ha negado tener conocimiento de la presencia de la CIA en el estado, y en su lugar culpó a un comandante de la policía estatal que también murió en el accidente. En mensajes de texto al Times, Zuany dijo: ´Como siempre, me he desempeñado de forma ética y profesional´. Sugirió que el reportaje del Times sólo estaba obteniendo ´la versión de gente herida y con mala intención´.

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Declinó hacer más comentarios. La CIA rechazó emitir comentarios", dice un reportaje de The New York Times publicado esta mañana.

Agrega, más adelante: "Campos ha mantenido que no tenía conocimiento de las actividades de la CIA en el estado. Inmediatamente después del choque, su gobierno sugirió que el comandante de policía que murió en el siniestro era el responsable de haber incluido a la CIA en las operaciones policiales. Pero Zuany, en un mensaje de texto, dijo que Campos en realidad sí sabía de la presencia de la CIA.

Campos dijo en un comunicado que Zuany está equivocado y que debería estar dispuesto a testificar ante un Juez. ´Si tiene algo que decir, que se presente a declararlo´, dijo".

Guillermo Zuany Portillo renunció a su cargo como Fiscal Especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la FGE de Chihuahua en mayo de este año, casi un mes después de los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara, cuando dos agentes de la CIA perdieron la vida tras participar en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

Durante la audiencia inicial en contra del exfiscal César Jáuregui, la Fiscalía Chihuahuense señaló a Zuany Portillo como el principal enlace entre el Gobierno estatal y los agentes estadounidenses.

En dicha comparecencia, el Ministerio Público acusó al extitular de la FGE de Chihuahua de presuntamente incumplir con sus obligaciones al no supervisar a quien en su momento era encargado de la Fiscalía Especializada de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.

Además, el exfiscal Jáuregui fue acusado de permitir que Zuany Portillo realizara labores de coordinación, a pesar de que él no era el titular de la Fiscalía estatal.

Zuany tiene fama en todo Chihuahua, dice el diario. "Se sabe que tiene muy buenos contactos y se sospecha que es corrupto, según una solicitud de orden de aprehensión de fiscales estatales contra Zuany, denuncias de testigos protegidos y más de una decena de autoridades estatales y federales de México que lo conocen.

Un funcionario de alto rango de la policía de Chihuahua en un testimonio incluido en la solicitud de orden de aprehensión le dijo a los periodistas que Zuany "siempre se encargó de dejarnos claro que él, o sea, Zuany, era quien traía todo el ´power´. Que nadie nunca lo iba a quitar de su lugar porque tenía muchos conocidos ´dieces´". Y que pobre de quien lo traicionara".

"Cuatro testigos presentaron denuncias penales contra Zuany en las que decían que fue cómplice del asesinato de dos policías en 2022 y que luego trabajó para frenar las investigaciones de esos crímenes, según una denuncia a la que tuvo acceso el Times. Al menos uno de los testigos pidió después protección a las autoridades, al afirmar que le habían dicho que Zuany había ordenado su ejecución, según la solicitud formal de protección del testigo. Posteriormente, las autoridades de Estados Unidos pusieron a esa persona bajo el programa de protección de testigos, dijeron cuatro personas familiarizadas con el acuerdo", agrega el reportaje.

Alrededor de 2025 la CIA comenzó a trabajar con Zuany, a pesar de las advertencias sobre su historial de al menos un funcionario de Estados Unidos y un funcionario estatal de Chihuahua, según declararon a los periodistas dos personas familiarizadas con las conversaciones.

"En el otoño de 2025, Zuany presentó a un agente estadounidense de la CIA a los agentes de la policía estatal de Chihuahua, según cuatro funcionarios mexicanos. Zuany le dijo al grupo que él estaba ahí para construir una nueva unidad de fuerzas especiales, dijeron estas personas. Durante meses, el estadounidense observó a los agentes estatales practicar ejercicios tácticos, analizó su equipo y se unió a los entrenamientos, dijeron las cuatro personas", se lee en The New York Times.

"Él y algunos otros agentes de la CIA luego comenzaron a acompañarlos en las operaciones, por lo general junto a Zuany, según la solicitud de orden de aprehensión y seis funcionarios mexicanos que los presenciaron. En varios casos, las operaciones terminaron de manera frustrante cuando los objetivos escaparon, dijeron los funcionarios, lo que dejó sospechas entre algunos agentes mexicanos de que los criminales habían sido alertados. Durante una operación, Zuany y varios agentes estadounidenses ayudaron a liderar una misión para detener a un jefe de un cártel en un bar, según dos funcionarios mexicanos que participaron y otros dos que fueron informados. Cuando las fuerzas mexicanas llegaron al bar, el hombre y su grupo se habían ido, lo que molestó visiblemente a los estadounidenses, dijeron estas personas", detalla.

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Los estadounidenses "generalmente usaban equipo táctico y estaban armados durante las operaciones, aunque en varios casos usaban chamarras con la insignia del estado de Chihuahua, según la solicitud de orden de aprehensión y seis funcionarios que los vieron. Frecuentemente llevaban computadoras o tabletas durante las operaciones, aparentemente para tener información en tiempo real, según la solicitud de orden de aprehensión y los funcionarios", dicen los periodistas.