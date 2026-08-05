Arranca Jornada Nacional de Reforestación

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este domingo se llevará a cabo una Jornada Nacional de Reforestación, en coordinación con las 32 entidades del país y adelantó que el objetivo es institucionalizar esta iniciativa para que se realice de manera anual como un esfuerzo permanente de restauración ambiental.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que en la estrategia participarán los gobiernos estatales, municipios, dependencias del Gobierno de México y miles de voluntarios, con el propósito de impulsar la recuperación de áreas forestales y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

Sheinbaum explicó que la jornada contará con la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), además de la colaboración de las gobernadoras, gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"Este domingo vamos a hacer una Jornada Nacional de Reforestación", señaló la Presidenta, al indicar que las secretarias del ramo presentarían los detalles de la actividad.

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La titular del Ejecutivo destacó que la intención es que la reforestación no sea un esfuerzo aislado correspondiente a 2026, sino una acción permanente que convoque cada año a la sociedad mexicana.

"El objetivo es que esta jornada sea todos los años, que no solamente sea 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos", expresó.

Agricultura prevé reforestación de 32 mil hectáreas

En Palacio Nacional, Columba López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que esta jornada contempla reforestar 32 mil hectáreas en las 32 entidades del país: 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios.

"Vamos a sembrar, tan solo ese día, vamos a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas, van a participar 235 mil 097 personas y vamos a hacer una siembra también con drones, los cuales aquí trajimos. Las semillas se les pone un sustrato, se les pone tierrita con ciertos fertilizantes, se protege muy bien para que a la hora de caer a la tierra, puedan emerger con toda seguridad, algo también que nos protege es de que no se lo lleven las ardillitas o algunos animalitos del campo", explicó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que a esta iniciativa se suman integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), servidores de la nación, así como universidades, organizaciones civiles y centros de investigación.

"¿En dónde vamos a estar impactando? en diferentes bosques templados, nublados, selvas húmedas, selvas secas, matorrales, pastizales, manglares, áreas naturales protegidas, donde estaremos y áreas destinadas voluntariamente para la conservación. Nosotros tenemos el gran reto de aquí a 2030 de estar plantando, vamos a estar reforestando y conservando mil 500 millones de plantas y de árboles en todo México, es nuestro gran reto", explicó.

La secretaria también informó que de la mano del programa Sembrando Vida, se van a restaurar 21 ecosistemas en Michoacán y Guerrero. Mientras que en todo el país se siembran 200 mil plantas al año y en todos los viveros se contabilizan 300 millones de plantas para suplir aquellas que son afectadas por desastres naturales u otros fenómenos.

Semarnat celebra fortalecimiento a economía forestal

Por su parte, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló que la importancia de esta jornada radica en que en México, el 70% del territorio cuenta con matorrales, selvas, bosques y manglares, mientras que el 12% de la biodiversidad de todo el mundo está en el país.

Sin embargo, actualmente se deforestan 233 mil hectáreas al año por motivos de ganadería o construcciones, mientras que los incendios forestales han afectado 846 mil hectáreas, y las plagas y enfermedades han terminado con 62 mil más. A esto se le suman los ecosistemas afectados por la tala ilegal, delito que se atiende de la mano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"¿Por qué importa forestar? Porque la verdad, el ciclo del agua depende de los bosques. Segundo, porque nos ayuda a regenerar los suelos. Tercero, porque fortalecemos la economía forestal 0.2% del PIB es economía forestal, tableros, etcétera, cosas que se producen en las comunidades, impulsar la infraestructura verde en las ciudades, todos queremos árboles en las ciudades, es urgente", subrayó.

En ese sentido, indicó que las tres dependencias se están organizando con comunidades, pues el 60% de los ecosistemas forestales se encuentran en terrenos comunitarios o ejidales.

Gobernadores de las 32 entidades del país respaldaron la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para participar en la primera Jornada Nacional de Reforestación, que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto, y destacaron las acciones que cada estado emprenderá para recuperar bosques, áreas naturales y ecosistemas afectados por la sequía, los incendios forestales y la degradación ambiental.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que la iniciativa llega en un momento clave para la entidad, tras más de tres años de una severa sequía que provocó la pérdida de una parte importante del patrimonio forestal. Destacó los trabajos de recuperación del Bosque de La Sauceda, en Hermosillo, donde ya se han plantado más de 11 mil árboles de especies nativas y se busca consolidar un espacio de 210 hectáreas como un gran pulmón verde para la capital sonorense.

Desde Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez informó que la jornada se realizará en la comunidad de Clavellinas, municipio de Asientos, y recordó que su administración ha impulsado la siembra de más de 347 mil árboles mediante 260 jornadas de reforestación, como parte de la estrategia estatal "Árboles fuertes, huellas gigantes".

El mandatario de Durango, Esteban Villegas, recordó que su estado alberga la principal reserva forestal certificada de México y afirmó que buscarán superar la meta inicial para alcanzar hasta un millón de plantas sembradas con el apoyo de ejidos y comunidades.

A su vez, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, señaló que participarán los 125 municipios mexiquenses, junto con dependencias federales, fuerzas armadas, empresarios, ejidatarios y el sector educativo, con el propósito de fortalecer la restauración forestal y promover una mayor conciencia ambiental.

Al cerrar el enlace con los mandatarios estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las 32 entidades participarán en este esfuerzo nacional, el cual busca complementar el trabajo realizado mediante el programa Sembrando Vida, con el que, dijo, en los últimos ocho años se han plantado mil 200 millones de árboles y reforestado un millón de hectáreas.

La mandataria federal anunció además que el próximo domingo encabezará la Jornada Nacional de Reforestación en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en Puebla, junto con el gobernador Alejandro Armenta, desde donde dará el banderazo a esta estrategia nacional e invitó a la población a participar en las actividades que se realizarán de manera simultánea en todo el país.