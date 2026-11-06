Sasha acusa a De Llano de incumplir disculpa judicial

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Luis de Llano podría enfrentar una pena de prisión de uno a cinco años tras la acusación de Sasha Sökol, quien lo señala por incumplir una sentencia judicial en relación con una disculpa pública. Según Paola Vanessa Nava Calvo, fundadora del Colectivo Abogadas Feministas, es posible que el productor se enfrente al proceso penal en libertad mediante el pago de una fianza, dado que la desobediencia a un mandato judicial se clasifica como un delito no grave.

La madrugada del jueves, De Llano difundió un video en el que pedía perdón a Sasha por los actos cometidos cuando ella era menor de edad. Sin embargo, la cantante lo acusó de modificar el contenido de la disculpa y de no reconocer que tenía 14 años ni que sus padres no estuvieron involucrados. Ante esta situación, Sasha ha decidido contar con abogados penalistas, tras varios años de litigio en la vía civil.

La abogada Nava Calvo indicó que la nueva vía penal buscada por Sasha está relacionada con el incumplimiento de la sentencia y no con los hechos ocurridos en su adolescencia, que ya estarían prescritos. Según el Código Penal de la Ciudad de México, desobedecer una orden judicial conlleva penas de uno a cinco años de prisión. La Suprema Corte de Justicia estableció en una sentencia de 132 páginas que De Llano debía emitir una disculpa pública en formato de video y distribuirla en plataformas de redes sociales.

Al intentar revertir la condena, De Llano recibió una negativa unánime de parte de la Suprema Corte en junio de 2025. En el fallo se señala que Sasha, debido a la diferencia de edad y la relación de poder, no tenía la capacidad de consentir en su momento lo ocurrido. Durante 2026, el litigio continuó, con registros de nuevas apelaciones y procedimientos relacionados con el pago de indemnizaciones, además de dictarse una resolución en agosto.

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Pese a las dificultades, la abogada Nava Calvo sostiene que el productor tiene la posibilidad de cumplir con las condiciones de la disculpa pública. El litigio comenzó en 2022, cuando De Llano dio declaraciones sobre una relación con Sökol en los años 80. La cantante expresó su desacuerdo y lo demandó por daño moral, negando cualquier complicidad de sus padres.

En el video reciente, De Llano reconoció que sus afirmaciones anteriores fueron "desafortunadas". Sin embargo, para Sasha, el contenido no se ajustó a lo ordenado por el tribunal. Este caso, subraya Nava Calvo, también podría tener implicaciones significativas para otras víctimas en un contexto de creciente violencia de género en México. A su vez, Laura Martínez Rodríguez, directora de ADIVAC, criticó la falta de sinceridad en la disculpa de De Llano. Sasha ha reafirmado su compromiso de continuar su lucha legal, destacando la necesidad de una disculpa que reconozca claramente la naturaleza de su situación y la implicación de la posición de poder de De Llano.