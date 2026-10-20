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Jufed celebra expulsión de Conatrib

Jufed celebra expulsión de Conatrib por UIM tras violar independencia judicial con reforma.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 08:41 a.m.
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Jufed celebra expulsión de Conatrib
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) celebró la decisión del Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) mediante la cual expulsó de dicha organización a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib) por avalar la reforma judicial, al considerar que se violaron los estándares internacionales en materia de independencia judicial.

      Jufed denuncia respaldo oficialista y pérdida de autonomía judicial

      A través de un comunicado, explicó que la resolución de la UIM confirmó que las organizaciones y liderazgos que apostaron por respaldar al oficialismo traicionaron los principios fundamentales que debieron haber defendido para evitar la implementación de una reforma que pasó por encima de la autonomía de la judicatura.

      Recordó que en su momento la Jufed denunció a aquellos actores y agrupaciones que, lejos de mantener una postura de firmeza institucional frente a la cooptación del Estado, optaron por convalidar un mecanismo de sometimiento disfrazado de transición gradual.

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      "Hoy, la sanción de la comunidad global de jueces evidencia la gravedad de haber entregado los principios de la autonomía judicial", dijo.

      Críticas al modelo de elección popular de jueces y magistrados

      Además, sostuvo que el modelo de elección popular de jueces y magistrados, impulsado desde el poder político, vulnera la esencia de la función jurisdiccional, que debe basarse estrictamente en el mérito, la capacidad y la carrera judicial.

      Asimismo, reiteró que la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino la única garantía efectiva para que las y los ciudadanos cuenten con tribunales imparciales y libres de consignas del poder.

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