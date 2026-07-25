logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a "El Ojón", presunto líder criminal en Michoacán

El operativo conjunto con Guanajuato permitió asegurar armas largas, drogas y equipo táctico

Por El Universal

Julio 25, 2026 09:30 a.m.
A
Detienen a El Ojón, presunto líder criminal en Michoacán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras una persecución por caminos de terracería, y con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) interceptaron y detuvieron a diez presuntos integrantes de una organización delictiva en el municipio de La Piedad, Michoacán, que colinda con Guanajuato.

      Operativo conjunto en Michoacán y Guanajuato

      Entre las diez personas se encuentra el presunto líder de una célula operativa, identificado como Carlos Giovanni "N", alias "El Ojón", encargado de coordinar ataques armados contra grupos rivales en la zona.

      Las personas detenidas son originarias de los estados de Jalisco y Michoacán.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que las personas capturadas presuntamente son probables responsables de delitos de alto impacto ocurridos en Guanajuato.

      Detalló que, a raíz de la detención de un presunto integrante de esa célula en territorio de Guanajuato, se diseñó una operación táctica conjunta tierra-aire que comenzó en comunidades rurales de los municipios de Pénjamo y Guanajuato, donde fueron detectadas personas armadas con vestimenta táctica.

      Aseguramiento de armas y drogas

      Con esta operación aseguraron ocho armas largas, un arma tipo escuadra 9 milímetros y cuatro aditamentos lanzagranadas, así como 35 cargadores para fusil, cientos de cartuchos útiles de diversos calibres y 85 artefactos ponchallantas.

      También se aseguró equipo táctico: cascos balísticos con siglas de la organización criminal, chalecos con placas de protección y más de 200 dosis con características propias del cristal y la marihuana.

      La corporación dijo que los objetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán para determinar su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a El Ojón, presunto líder criminal en Michoacán
      Detienen a El Ojón, presunto líder criminal en Michoacán

      Detienen a "El Ojón", presunto líder criminal en Michoacán

      SLP

      El Universal

      El operativo conjunto con Guanajuato permitió asegurar armas largas, drogas y equipo táctico

      Morena cuestiona frente del PAN en defensa de Ruffo Appel
      Morena cuestiona frente del PAN en defensa de Ruffo Appel

      Morena cuestiona frente del PAN en defensa de Ruffo Appel

      SLP

      El Universal

      "Conserva su presunción de inocencia y tendrá la oportunidad de defenderse", señala

      Jara, dispuesto a comparecer ante FGR
      Jara, dispuesto a comparecer ante FGR

      Jara, dispuesto a comparecer ante FGR

      SLP

      El Universal

      Dan prisión preventiva para Danna Yanina "N"
      Dan prisión preventiva para Danna Yanina "N"

      Dan prisión preventiva para Danna Yanina "N"

      SLP

      El Universal