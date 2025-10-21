Justicia para cura piden en Chiapas

San Andrés Larráinzar, Chis.- La familia del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el 20 de octubre del 2024, en San Cristóbal de las Casas, fue recordado este lunes, en una multitudinaria peregrinación de miles de fieles católicos que llegaron a este municipio de donde nació el 17 de enero de 1974, para pedir justicia por el homicidio.

El padre del sacerdote asesinado, Miguel Pérez, su hermano Carlos y otros familiares, encabezaron la peregrinación en la que se pidió la salida del crimen organizado de Chiapas.

Durante más de dos horas, los fieles católicos caminaron sin contratiempos, entre los municipios de San Juan Chamula y San Andrés Larráinzar, entre consignas para pedir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado el domingo 20 de octubre del 2024, Marcelo Pérez Pérez al término de una homilía en la parroquia del barrio de Cuxtitali, al oriente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

A un año del asesinato del párroco de origen tzotzil, un juez ha sentenciado a Edgar “N”, un hombre originario del estado de Nuevo León, a 20 años de prisión. El sicario fue detenido el 6 de agosto 2025.

El obispo Rodrigo Aguilar, ofició la homilía desde un templete que se levantó frente al templo de San Andrés Larráinzar, donde fue colocada una lona “Padre Marcelo, mártir defensor del pueblo 20/10/2024”. “En este primer aniversario del cobarde asesinato del padre Marcelo seguimos viviendo tiempos de oscuridad, la cual se extiende en la realidad de guerras, genocidios, despojo de territorios y migración de miles de personas”, declaró la diócesis.