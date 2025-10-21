Aprehenden a “La Jefa”

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de Verónica Morales Soto, alias “La Jefa”, quien es identifica como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Tláhuac que opera en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y el Estado de México, para la extorsión y narcomenudeo; en particular a la “La Jefa” se le vincula con los préstamos gota a gota y despojo de predios.

Además, Verónica es pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, alias el “Felipillo”, hijo del exlíder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, quien fue abatido por fuerzas federales en esa demarcación en el 2017. El “Felipillo” actualmente está preso, indicaron autoridades capitalinas.

La SSC reportó que, en el operativo también fueron detenidos, otra mujer y dos hombres, uno de ellos, es Juan Aarón Soto Martínez, de 42 años, quien cuenta con antecedentes delictivos de 2010 por el delito de robo agravado.

Maricela Jiménez Hernández, de 41 años y Axel Zaid Soto Jiménez, de 23 años, los otros dos detenidos, son colaboradores cercanos de “La Jefa”, dedicados al narcomenudeo en la CDMX.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la FGJ, con el apoyo de personal de Sedena, Semar y de la GN cumplimentaron dos órdenes de cateo donde además aseguraron cocaína, metanfetamina y marihuana.