Sheinbaum pide a CNDH investigar si hubo tortura en Jalisco

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo la mañana de este miércoles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe hacer una investigación profunda para saber si sufrieron tortura las personas detenidas en la protesta que se realizó el domingo pasado para exigir agua limpia en Jalisco.

"Por cierto, ayer me preguntaron del tema de Jalisco, de la tortura. Terminando la ´mañanera´, le pedí a Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] que me enviara un informe. No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco", declaró desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo señaló que "además del uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país".

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Miércoles 14 de octubre 2026

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"No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención", agregó durante su tradicional conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum insistió en que la CNDH necesita trabajar en una indagatoria que responda quién dio la orden y por qué. También pidió que incluya entrevistas con las víctimas y que haya responsables por los abusos que cometieron las autoridades estatales en la movilización que congregó a más de 10 mil personas en calles de Guadalajara con un reclamo legítimo: que se cumpla su derecho a acceder a agua potable.

"¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? No podemos permitir, nosotros que venimos de luchar contra la represión, que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen. Es inadmisible", aseguró.

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Más adelante, la mandataria federal reiteró que su petición es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrolle "una investigación profunda de este caso", "que encuentre cómo se dieron las cosas" y "que entreviste a las víctimas porque no puede haber tortura".

"No podemos permitir la tortura en nuestro país. Bueno, [José María] Morelos lo puso en los 'Sentimientos de la Nación'. Durante todo el periodo de autoritarismo, del periodo del PRI [Partido Revolucionario Institucional] autoritario, y de gobiernos que siguen con el autoritarismo y particularmente contra jóvenes -contra cualquier persona, pero en particular contra jóvenes-, no se puede permitir", repitió.

"Entonces tiene que investigarse, sancionarse y cero impunidad porque no puede haber tortura en México, no debe", concluyó la Jefa del Poder Ejecutivo.