La alerta de EU afecta turismo

Acapulco, Gro.- Hoteleros y empresarios de Guerrero advirtieron que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos —que mantiene al estado en nivel 4 de “No viajar” y eleva los riesgos a terrorismo, crimen y secuestro— puede frenar la recuperación del turismo y la economía de miles de familias que dependen de esta industria.

El aviso, actualizado el 12 de agosto, puso a México en nivel 2 a escala país, pero con restricciones diferenciadas por estado, y prohíbe a los empleados del Gobierno estadounidense cualquier viaje a Guerrero, incluidas zonas turísticas como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.

A la par del nivel 2 general para México, el Departamento de Estado de EE.UU. clasifica a seis entidades en nivel 4 (“No viajar”), entre ellas Guerrero, y a otras ocho en nivel 3 (“Reconsiderar viaje”), mientras que Campeche y Yucatán se mantienen en nivel 1 (“Precaución normal”).

La actualización añadió el indicador de “terrorismo” entre los riesgos en todo el país, en medio del señalamiento de EU a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Para Guerrero, en el sur de México, el documento es tajante y pide a los empleados y ciudadanos estadounidenses que eviten desplazarse a cualquier área del estado, ni siquiera a destinos turísticos.

El sector terciario en el balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país, sostiene que el golpe podría sentirse en las próximas semanas en reservaciones internacionales y derrama local.

Aunque el estado reportó picos recientes de ocupación durante fines de semana de verano —con registros cercanos a 80 % en destinos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo—, los hoteleros temen que el aviso desvíe a viajeros de EU, el principal mercado emisor, hacia destinos con menores advertencias.

En entrevista con EFE, el empresario restaurantero Jesús Zamora Cervantes afirmó que esta actualización “nos va a afectar en la economía y en el flujo de turistas internacionales”.

También pidió acotar la información y no dar generalidades, pues acusó que “el Gobierno de Estados Unidos no indaga en profundidad las zonas donde hay un problema de violencia e inseguridad”.

Defendió que, en el caso de Acapulco, en la zona costera, no se ha tenido un solo ataque contra algún turista extranjero, estadounidense, incluso nacional, tanto en temporadas de vacaciones, como fines de semana, por lo que consideró excesiva esta alerta, ya que los hechos de violencia son aislados.

El desafío para Acapulco será convertir la promoción en certidumbre, además de robustecer la conectividad con ciudades emisoras de EE.UU. y sostener la agenda de cruceros, mientras impulsan las reservas para la temporada otoño-invierno.