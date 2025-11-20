“El Licenciado”, conocido líder criminal

Morelia, Mich.- Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, como “autor intelectual” del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es señalado como uno de los presuntos líderes del CJNG en cuatro regiones de Michoacán.

Las regiones en las que “El Licenciado” operaba eran Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, informaron fuentes de seguridad e inteligencia del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

Las autoridades también investigan si este objetivo era el encargado del pago de nóminas criminales en esas regiones de Michoacán, por lo que también era conocido como El Contador.

Las fuentes indicaron que Jorge Armando “N” está relacionado directamente con los grupos del CJNG que lideran, por un lado, los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, El R1 y El R2, respectivamente, y por el otro, Heraclio Guerrero Martínez, Tío Laco.

“El Licenciado” también tenía relación estrecha dentro de la misma organización criminal con René Belmontes Aguilar, El Rino, quien fue capturado por personal de la Policía Municipal de Uruapan el pasado 27 de agosto de este mismo año.

La detención de El Rino y uno de sus cómplices fue dada a conocer por el entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien los exhibió en una transmisión en vivo, esposados arriba de una patrulla.

Otro de los operadores y/o comandantes de grupo en esa región es un sujeto apodado El Congo, quien también está relacionado con el tema de homicidios, secuestros y extorsiones.