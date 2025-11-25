logo pulso
La Segob acusa intereses políticos

Se identifica a partidos tras el megaparo, asegura

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
La Segob acusa intereses políticos

Ciudad de México.- Ante el megaparo de productores y transportistas de este lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que hay intereses políticos y se han identificado partidos detrás de las movilizaciones, como el PRI, PAN y PRD.

Al expresar que al gobierno le preocupa la ciudadanía afectada por los bloqueos, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, reiteró que no hay motivo para las movilizaciones porque hay diálogo abierto y permanente.

“Evidentemente, los liderazgos acuerdan una cosa, salen y hacen otra (...) Si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas. ¿Qué cosa es lo que hay atrás? Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD, claramente, no es que yo lo diga.

“Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace años por obstrucción de las vías principales, incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueos de carreteras, de toma de casetas. No nacimos ayer”, expresó la funcionaria.

Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), dijo que los bloqueos sólo se registraron en cuatro entidades: Chihuahua, con dos; San Luis Potosí, con uno; Estado de México, con seis; y Zacatecas, intermitentes.

“En total contabilizamos no más de mil productores agrícolas en todo el territorio nacional”, comentó Berdegué; agregó que la cosecha primavera-verano de maíz fluye correctamente.

César Yáñez, subsecretario de Gobernación, opinó que hay políticos como el diputado federal del PRI, Gerardo Sánchez, que están detrás de los grupos que mantienen movilizaciones.

