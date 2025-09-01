“Las Morismas” obtiene Guinness

Zacatecas, Zac.- Con un conteo oficial de 17 mil 601 personas con vestimentas de moros y cristianos, las fiestas tradicionales de “Las Morismas de Bracho” quedaron inscritas en los libros del Récord Mundial Guinness como la representación histórica más grande del mundo.

Alfredo Arista, adjudicador oficial para Guinness World Records, precisó que el reto a superar era de 15 mil personas caracterizadas, por tanto, con esta nueva cifra de participantes esta festividad religiosa y cultural ha obtenido esta certificación mundial: “A partir de hoy, ustedes, Zacatecas, son oficialmente asombrosos”, dijo.

Después de casi cuatro horas de que inició el conteo de los cofrades en las calles del Centro Histórico, donde se realizó el desfile tradicional, se colocaron ocho accesos por parte del personal de Guinness World Records, para realizar el conteo de cada uno de los integrantes de los batallones de la Cofradía de San Juan Bautista, así como de otras cofradías invitadas de varios municipios.

De manera voluntaria acudieron miles de zacatecanos que cada año participan en la escenificación más grande de “Las Morismas de Bracho”, obra que dura cuatro días en el Lomerío de Bracho y este año cumple su 201 aniversario

En las escenificaciones participan miles de actores que pertenecen a la Cofradía de San Juan Bautista y en los cuatro días realizan tres representaciones en diferentes jornadas: La Batalla de Lepanto —enfrentamiento naval crucial—; también se recrea el Coloquio de los 12 Pares de Francia, que relata las historias del Cantar de Roldán y los caballeros de Carlomagno; así como la Decapitación de San Juan Bautista