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Sheinbaum rechaza tensión por respuesta de "Andy" López a EU

Sheinbaum señaló que la derecha mexicana usa la cancelación de visas como argumento político contra México.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 01:46 p.m.
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Sheinbaum rechaza tensión por respuesta de Andy López a EU
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       La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya tensión con el gobierno de Estados Unidos, luego de que Andrés Manuel "Andy" López Beltrán anunció que le retiraron su visa estadounidense y cuestionara al mandatario Donald Trump.


      En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene derecho a escribir lo que decida.

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      "Esta respuesta que él le dio al gobierno de Estados Unidos. ¿No cree que esto pueda generar más tensión también?", se le preguntó.
      "No lo creo. Él está en su derecho de contestar. En la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, pero también hay que decir las cosas. Entonces, él tiene el derecho de escribir lo que él decida", respondió.
      Acusó que la cancelación de visas a personas mexicanas y funcionarios lo ha usado la derecha mexicana como "un asunto para ellos, porque tienen una visión de que Estados Unidos nos debe gobernar".

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