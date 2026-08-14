Morena acusa "injerencia política extranjera"
El partido guinda reafirma la soberanía de México y rechaza la medida contra el hijo del expresidente.
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Morena acusó que la cancelación de la visa a Andrés Manuel "Andy" López Beltrán es un mecanismo de injerencia política desde el gobierno de Estados Unidos y rechazó la medida, que dio a conocer el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador la noche del miércoles.
En un comunicado, el partido guinda afirmó que "México es un país libre, independiente y soberano" y que "corresponde exclusivamente al pueblo de México decidir, mediante las vías democráticas, el proyecto político y el rumbo de la nación, sin tutelajes ni presiones externas".
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Morena se sumó a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad y rechazó la medida tomada por el gobierno estadounidense.
"Lo que existe es un mensaje político dirigido a intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México", señaló el partido.
Además, destacó que "la relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones para incidir en la percepción o la persecución de un proyecto político".
"Hacemos un llamado a nuestra militancia y a la ciudadanía a informarse y no permitir que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan las instituciones mexicanas ni el debate del derecho político que tenemos a defender la patria sin que eso implique una campaña mediática e internacional que busque desacreditarnos", apuntó el posicionamiento.
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