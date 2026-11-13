Accidente sobre la México-Querétaro deja 24 lesionados

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Directivos del colegio School House Safari, ubicado en Atitalaquia, Hidalgo, suspendieron las actividades académicas tras el accidente en el que resultaron lesionadas 24 personas que participaban en una excursión a la Ciudad de México.

El percance ocurrió luego de que los autobuses en los que viajaban estudiantes, padres de familia y personal docente fueron impactados por un tráiler sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de Coyotepec, Estado de México.

La institución dio a conocer que no se reportan personas con lesiones de gravedad. Sin embargo, 24 afectados fueron trasladados para recibir atención médica: 14 al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tepeji del Río y 10 al Hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Tula.

Como medida preventiva, el colegio solicitó a todos los estudiantes y padres de familia que participaron en la excursión acudir a la Clínica de Especialidades Santa Mónica para obtener su pase médico y someterse a una valoración integral.

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La institución destacó que esta revisión también deberá realizarse en quienes no presenten molestias o lesiones visibles, con el propósito de identificar posibles afectaciones que requieran atención posterior. Asimismo, informó que los seguros médicos correspondientes se encuentran disponibles para las personas afectadas por el accidente.

La escuela anunció que las actividades escolares permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, mientras la dirección mantiene comunicación con las familias para conocer la evolución de los pacientes y brindarles el acompañamiento necesario.

Por su parte, la empresa transportista Trasnmisa expresó su preocupación por el accidente y reconoció que una de sus unidades estuvo involucrada en la colisión. Aunque evitó pronunciarse sobre las causas del siniestro, señaló que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones.

En tanto, el Gobierno de Hidalgo informó que, entre las 24 personas trasladadas a hospitales tras el accidente ocurrido en el kilómetro 49+100 de la autopista México-Querétaro, se encuentra una mujer embarazada que sufrió una fractura, así como varios menores de edad con lesiones leves.