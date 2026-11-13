Logra INDEP 71 mdp por subasta de motocicletas del caso Wedding

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La subasta de motocicletas de colección decomisadas por la Fiscalía General de la República (FGR) al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding recaudó casi 71 millones de pesos, informó Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

La funcionaria detalló que se vendieron 57 de las 62 motocicletas que fueron aseguradas al exatleta canadiense y transferidas al instituto en julio pasado.

"Solamente de la venta de estas 57 motocicletas fueron 70 millones de pesos, casi 71, que nos quedaron cinco para la próxima subasta del día 27 de noviembre", explicó durante su participación.

Fernández Balboa destacó que la subasta presencial, que concluyó el jueves, alcanzó una recaudación histórica de 143 millones de pesos, al señalar que "en toda la historia de las subastas nunca se había logrado este monto".

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Indicó que en el procedimiento participaron coleccionistas nacionales y extranjeros, así como personajes del mundo deportivo, y señaló que algunas de las motocicletas adquiridas podrían ser destinadas a museos en otros países.

"Con esfuerzos como este es que podemos ir saliendo adelante para concretar proyectos", expresó.

La directora del INDEP agregó que, con los distintos mecanismos de comercialización implementados por el organismo, se han recaudado 4 mil 407 millones de pesos.

Dijo que los recursos provenientes de bienes decomisados en procesos penales se destinan al Fondo del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

Los 40 millones de pesos recaudados de la subasta de motocicletas decomisadas por la FGR al exatleta canadiense Ryan Wedding serán destinados al desarrollo del Conservatorio de Música y un centro cultural en Tultepec, Estado de México, de acuerdo con el INDEP.

Durante la presentación del proyecto, Mónica Fernández Balboa explicó que los recursos forman parte de los ingresos obtenidos mediante la comercialización de bienes asegurados y que, a través del Gabinete Social de la Presidencia de la República, se utilizarán para cumplir el compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió durante una visita a la escuela de música de ese municipio en 2024.

"Hoy se materializa ese compromiso y se entrega para los niños músicos los recursos para el proyecto integral, para el desarrollo del conservatorio de música para los jóvenes de Tultepec", expresó.

Fernández Balboa señaló que el objetivo es que los estudiantes cuenten con instalaciones dignas, equipamiento adecuado e instrumentos musicales para continuar con su formación artística.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el nuevo conservatorio permitirá ampliar la enseñanza musical comunitaria hasta el nivel profesional y contará con 24 salones de práctica musical, 16 salas de ensayo, espacios para percusiones y una concha acústica para conciertos al aire libre.

Además, explicó que el proyecto contempla tres ejes educativos: formación laboral básica en bandas de marcha en cuatro bachilleratos, la creación de la primera licenciatura en Música Mexicana del país y la actualización y profesionalización de docentes.

"Va a implicar una cobertura de 3 mil 500 estudiantes, mil 500 en bachillerato y 2 mil para educación superior", indicó Curiel de Icaza.

La secretaria de Cultura precisó que los 40 millones de pesos se destinarán a instrumentos musicales, equipamiento general y tecnológico, así como al proyecto ejecutivo. La construcción estará a cargo del gobierno municipal y se prevé que concluya en 2028.

De acuerdo con el calendario presentado, la formación básica en los cuatro bachilleratos comenzará en el ciclo escolar 2027-2028, mientras que la primera licenciatura en Música Mexicana arrancará en el ciclo 2028-2029.