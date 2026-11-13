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SCT desmiente registro de DiDi para operar en SLP

La dependencia aclaró que ninguna Empresa de Redes de Transporte ha concluido su proceso satisfactoriamente

Por Nallely González

Noviembre 13, 2026 09:27 a.m.
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SCT desmiente registro de DiDi para operar en SLP
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      En días anteriores circuló en redes sociales una imagen en la que supuestamente la plataforma de transporte DiDi informaba a sus conductores que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí había declarado procedente su solicitud de registro como Empresa de Redes de Transporte (ERT).

       

      El mensaje, compartido entre conductores de la aplicación, señalaba que la determinación constaba en el oficio SCT/256/2026, fechado el 24 de agosto y con una vigencia hasta agosto de 2027.

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      Sin embargo, este viernes la SCT informó, mediante un comunicado oficial, que ninguna ERT ha concluido satisfactoriamente el procedimiento administrativo de registro y autorización establecido en la legislación estatal para operar legalmente en San Luis Potosí.

       
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      La dependencia también hizo público que no existe ningún vehículo registrado y habilitado ante la autoridad estatal para prestar legalmente el servicio de transporte de pasajeros mediante las plataformas Uber y DiDi.

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