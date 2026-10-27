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Manola Diez pide entrevista y Yordi Rosado la rechaza

La actriz Manola Diez se alejó de la televisión para cuidar a su hijo tras un accidente que le causó discapacidad visual.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 05:40 p.m.
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Manola Diez pide entrevista y Yordi Rosado la rechaza
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      Manola Diez se alejó de la televisión cuando su hijo sufrió un accidente por el que tuvo que enfocar todo su tiempo a los cuidados del menor y, no le fue nada sencillo reintegrarse a la vida artística, por lo que buscó a Yordi Rosado, con quien había trabajado en "Otro rollo", con la expectativa de que la entrevistara y, de esa manera, volviera a ser vista por el público; sin embargo, el conductor se negó por no considerarla suficientemente famosa ni vigente.


      "El Burro" Van Rakin entrevistó a la actriz regiomontana y, si bien el episodio no se estrenara sino hasta esta noche, en el adelanto del programa, se puede escuchar a Manola rememorar que, cuando intentó volver a la televisión mexicana, buscó a su excompañero, quien estaba siendo muy exitoso con su podcast, para pedirle el favor de que la ayudase, pero este se negó bajo el argumento de que "nada más esta(ba) invitando personas famosas".

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      Sin embargo, no es la primera vez que la actriz habla de ese suceso, cuando José Eduardo Derbez la entrevistó, Manola reconoció que la negativa de Yordi no le fue indiferente, debido a que habían trabajado juntos, en "Otro rollo", por alrededor de seis años y lo consideraba un verdadero amigo.
      "Sí me dolió, sí me pudo", reconoció.
      De hecho, a quien le hizo saber que quería ser entrevistada por Yordi fue a Manolo Fernández, el productor de los programas de Rosado, a quien ella conocía desde las épocas de "Otro rollo" y con quien tenía más confianza para hablarle de la complicada situación que había vivido, motivo que la orilló a dejar su carrera en segundo plano.
      "Mi hijo, por un accidente, que sufrió a los seis años, se quedó discapacitado visual y yo dejo mi carrera para atenderlo, para estar con él y, cirugía tras cirugía, mil cosas, no te cuestionas, '¿mi carrera o mi hijo?', no lo piensas, yo dejó un tiempo mi carrera y, cuando yo quise regresar, le escribo a Manolo, le dijo 'oye, dame la oportunidad, de ir con Yordi, que me dé chance en el podcast, para que me vuelvan a ver, para resurgir de las cenizas, somos amigos' (y me dijo) 'déjame le comento a ver si él está de acuerdo'", contó.
      Fue entonces que se llevó la sorpresa de que, en ese momento, Rosado se dijo estar enfocado en entrevistar a personajes con otro perfil que, según su parecer, Manola no cumplía.
      "¿Y qué crees que me respondió?, (Manolo) me dijo ´híjole, le comenté y me dice que no estás vigente y que él sólo está invitando artistas con vigencia y trayectoria´... me fui pa' atrás, lloré no tienes ni una idea cómo, ¿cómo es posible que mi amigo, mi hermano, el que yo creí que me quería?", detalló.

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