Guillermo Ochoa anuncia nueva faceta para apoyar al América

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Tras poner fin a una carrera que lo consolidó como uno de los máximos referentes del futbol mexicano, Guillermo Ochoa ya tiene definido el siguiente capítulo de su vida. El exportero, mundialista en seis ediciones y figura histórica de la Selección Mexicana, aseguró que su intención es mantenerse ligado al balompié, aunque desde una faceta muy distinta a la que muchos imaginan.

Lejos de colocarse en un banquillo o detrás de un escritorio, el exarquero del América aseguró que su intención es contribuir al crecimiento de jóvenes talentos mexicanos que aspiran a construir una carrera internacional. Para Ochoa, existen otras formas de impulsar el desarrollo del futbol nacional y ayudar a que más jugadores puedan abrirse camino en las principales ligas del mundo.

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"Hace años quería ser entrenador. Tengo el primer año del título UEFA, pero conforme pasaron los años fui encontrando otro camino. En mi plan está seguir junto al club América fuera del país. Hay proyectos en los que estamos trabajando. Quizás no me verán tanto en puestos como el de director técnico o directivo, pero siempre trataré de ayudar para que el futbol mexicano mejore", mencionó.Ochoa, quien recibió un reconocimiento por parte de la Universidad Anáhuac, institución donde cursó la carrera de Administración de Empresas, reveló que por ahora, desempeñará funciones como embajador del América. El exportero señaló que este rol le permitirá mantenerse cerca del club que lo vio nacer profesionalmente, además de conservar un contacto constante con la afición azulcrema."Tal vez seguiré como embajador o advisor en Estados Unidos. Trataré de estar cerca de la afición y ayudar a los más jóvenes de que puedan tener esa exposición para alcanzar el éxito en su carrera", finalizó.