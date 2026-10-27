¿Cómo usar la calabaza en postres de otoño?

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Llega el otoño y, con él, una de las paletas de aromas y sabores más reconfortantes del año: manteca de cacao, canela recién molida, clavo de olor, piloncillo y el perfume terroso de la calabaza.

Aunque en la cultura popular global la temporada está dominada por el famoso pumpkin spice, en México todo comienza con el verdadero rey de la mesa e ingrediente ancestral.

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Con su pulpa carnosa de color naranja, su cáscara dura y su dulzor natural, este fruto representa el lado más cálido y dulce del otoño en nuestra gastronomía.Su arraigo es tal que, de acuerdo con Arqueología Mexicana, en el México antiguo se le bautizó en náhuatl como tamalayohtli (de tamalli/tamal y ayohtli/calabaza), debido a que la densidad de su pulpa cocida recuerda a la textura de la masa de los tamales.Durante décadas, este fruto de la milpa ha ocupado un lugar entrañable, pero acotado en el recetario popular mexicano como el dulce de calabaza en tacha: cocida lentamente con piloncillo, canela, caña y tejocotes en cazuelas de barro para aromatizar y adornar los altares de Día de Muertos.Sin embargo, en la década reciente, la repostería artesanal e independiente ha emprendido una silenciosa evolución técnica para llevar este insumo a las vitrinas de la gastronomía de autor.Hoy, frente a la invasión industrial de jarabes sintéticos y colorantes artificiales, la repostería artesanal rescata su valor, la pulpa horneada lentamente, el reposo y la paciencia. No obstante, el trabajo con la calabaza comienza mucho antes de encender el horno o las batidoras.María José Le Mollé, chef y fundadora de Moira´s Bakehouse, explica que el error más común en la repostería contemporánea es la prisa."La calabaza es un fruto extraordinario, pero tiene un enemigo implacable: el agua. Muchas personas intentan acelerar el proceso licuando la pulpa cocida. Al hacer esto, se rompen las fibras y liberas una cantidad enorme de agua retenida, lo que vuelve la mezcla líquida y arruina la estructura de una tarta o un bizcocho".El secreto técnico -heredado de una receta familiar de su tía y perfeccionado a lo largo de 12 años de oficio- radica en un método artesanal que exige paciencia.Primero, la calabaza en grandes trozos y a fuego lento para concentrar sus azúcares naturales. Después, la pulpa se extrae a mano y se coloca sobre una manta de cielo dispuesta en un colador.Finalmente, se deja drenar durante 24 horas, sin prensarla, para eliminar el exceso de humedad por gravedad. El resultado es un puré de textura sedosa, rico en pectina natural y con un sabor profundamente concentrado.3 claves de repostería1. Selección del fruto: elige calabazas de Castilla de cáscara firme, pesadas para su tamaño y con un tono anaranjado terroso profundo.2. Control de temperatura: nunca incorpores el puré caliente a la masa de pastel o galleta; déjalo enfriar a temperatura ambiente para no alterar las grasas de la mantequilla.3. El toque de acidez: Unas gotas de jugo de limón o una pizca de sal marina potencian los matices dulces naturales de la calabaza sin necesidad de añadir azúcar en exceso.Al final del día, revalorizar la calabaza de Castilla en la alta repostería es un acto de respeto hacia el tiempo, la tierra y el oficio. Frente al dinamismo industrial que busca atajos, el esfuerzo de esperar 24 horas por un puré sedoso demuestra que el auténtico lujo culinario reside en la paciencia y en la honestidad del ingrediente.En cada rebanada de tarta o bizcocho de temporada no solo hay técnica, sino también el perfume terroso de nuestras raíces en su expresión más dulce.