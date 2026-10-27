Mariana Ochoa confirma entrevista en Pinky promise

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Mariana Ochoa confirma que aparecerá en un nuevo episodio de "Pinky promise" y aclara que, entre ella y Karla Díaz no hay ningún tipo de rencilla, como se especuló luego de que otros exhabitantes de "LCDLFM" fueran invitados a un programa anterior y la cantante, ganadora de la temporada, no fuera convocada para participar en ese capítulo.

El 15 de octubre, "Pinky promise" estrenó su trigésimo tercer programa, en el que tuvo como invitados a Gema Garoa, Ernesto Laguardia, "Ese" Pérez y Memo Schutz, lo que provocó que la audiencia se cuestionara por qué la producción del podcast no priorizó la presencia de Mariana, por encima de los otros participantes, pues ella había sido la ganadora del reality.

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Fue entonces que circuló información que señalaba que, aparentemente, a "Karlita" no le simpatizaba Mariana y que, sin importar su triunfo en "LCDLFM", se mantenía reacia a que la cantante asistiera a su podcast.En cuestión de días, la exJNS desmintió los dichos e indicó que, de hecho, su equipo ya se encontraba en pláticas con los representantes de Ochoa para que pronto participara en uno de los episodios del podcast."No es información fidedigna, quiero que sepan que ´Pinky promise´ es un espacio para todos, obviamente Mariana está invitada, con Mariana ya estamos, desde hace mucho, viendo qué onda, pero, simplemente no se ha dado la oportunidad, pues es la ganadora, entonces, obviamente, no ha tenido tiempo de grabar el programa pero, próximamente, lo van a ver, a Mariana la quiero y la respeto, desde hace muchos años, es colega de trabajo", aclaró.Y ayer, 26 de octubre, llegó el día, así como lo mostró Mariana a través de sus redes sociales, con un video grabado desde el camerino de "Pinky promise", en el que fue recibida con un arreglo de flores, firmado por Díaz, en el que la entrevistadora la felicitaba por su triunfo en el reality de Televisa."Me ven muy rosa y sí, sí es lo que están pensando, porque estamos en ´Pinky promise´, miren qué bonita nota de Karlita", dijo, mientras mostraba las flores que recibió.Ochoa no fue la única invitada para grabar el episodio, en él, también aparecerá Cynthia Klitbo con la que, de hecho, hizo gran amistad dentro de la casa."¿Lo querían ver?, pues aquí estamos", dijo la cantante de pop, en otro video, donde aparece abrazada de Klitbo que, al no cumplir con el protocolo de vestimenta del programa, el cual establece que todo invitado debe portar, por lo menos, una prenda rosa, le fue obsequiada una corbata rosa con pedrería incrustada."Por supuesto, Marianita, que es toda linda, es pinky y, yo, vengo de Morticia, ya me regalaron una corbata rosa entonces ya tengo mi corbata rosa", dijo en un video, compartido en sus redes.