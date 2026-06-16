Profepa libera 19 iguanas en manglar de Michoacán
Los ejemplares fueron liberados en zona natural alejada de áreas urbanas en Michoacán.
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Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa ) liberó
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a 19 ejemplares de iguana en una zona de manglar del municipio Lázaro Cárdenas, en Michoacán, los cuales habían sido rescatados previamente en varias acciones en la entidad.
Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborell, detalló que los ejemplares corresponden a 14 iguanas verdes (Iguana iguana) y 5 iguanas rayadas (Ctenosaura pectinata) que fueron llevadas a un lugar alejado de zonas urbanas y donde existe la distribución natural de estos ejemplares.
Informó que la acción se realizó a través de sus Oficinas de Representación en Michoacán y Guanajuato y explicó que luego de aplicarles exámenes físicos y conductuales con periodos de observación de entre quince días y cinco meses, se determinó que ninguna iguana presentara alguna herida expuesta y descartaron la presencia de gusano barrenador.
Los reptiles fueron rescatados en varias acciones en la vía pública, jardines y algunas empresas y domicilios particulares de diferentes municipios del estado y luego de su resguardo fueron llevados a las instalaciones de la Dirección de Medio Ambiente de Celaya, mientras que algunos otros fueron enviados al Área de Rescate Animal del Zoológico de León.
La autoridad ambiental destacó que las 19 iguanas fueron revisadas por un médico veterinario previo a hacer posible su liberación en la zona de manglar de Michoacán.
Cabe destacar que la iguana verde y la iguana rayada están listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies amenazadas y sujetas a protección especial, por lo que resulta necesario su cuidado y conservación.
En el mes de abril, la Profepa dio a conocer que rescataron 192 ejemplares de iguanas verdes, que fueron hallados en condiciones de presunto tráfico ilegal en el municipio de Marías Romero Avendaño en Oaxaca.
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