Profepa libera 19 iguanas en manglar de Michoacán

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Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

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en unadel municipio Lázaro Cárdenas, en Michoacán, los cuales habían sidopreviamente en varias acciones en la entidad.Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de, detalló que los ejemplares corresponden a(Iguana iguana) y(Ctenosaura pectinata) que fueron llevadas a un lugar alejado de zonas urbanas y donde existe la distribución natural de estos ejemplares.Informó que la acción se realizó a través de susen Michoacán y Guanajuato y explicó que luego de aplicarlesy conductuales con periodos de observación de entre quince días y cinco meses, se determinó que ninguna iguana presentara alguna herida expuesta y descartaron la presencia de gusano barrenador.Los reptiles fueronen varias acciones en la, jardines y algunas empresas y domicilios particulares de diferentes municipios del estado y luego de su resguardo fueron llevados a las instalaciones de la, mientras que algunos otros fueron enviados al Área de Rescate Animal del Zoológico de León.La autoridad ambiental destacó que las 19 iguanas fueron revisadas por unprevio a hacer posible suen lade Michoacán.Cabe destacar que la iguana verde y la iguana rayada están listadas en lacomoy sujetas a, por lo que resulta necesario su cuidado y conservación.En el mes de, ladio a conocer que rescataronde iguanas verdes, que fueron hallados en condiciones de presuntoen el municipio de Marías Romero Avendaño en Oaxaca.