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Seguridad

Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles

La GCE también ubicó en la capital un tractocamión con reporte de robo, mediante seguimiento del C5i2.

Por Redacción

Junio 16, 2026 01:48 p.m.
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Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles
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      La Guardia Civil Estatal detuvo en Ciudad Valles a un hombre señalado como presunto distribuidor de droga, durante acciones del operativo Huasteca Segura.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el detenido fue identificado como Oswaldo "N", de 28 años de edad, a quien presuntamente se le aseguraron dosis de "cristal" y marihuana.

      La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente, junto con la droga asegurada.

      En otra acción, la División Caminos de la GCE, en coordinación con el C5i2, ubicó en la capital potosina un tractocamión con reporte de robo vigente, mediante seguimiento del sistema estatal de videovigilancia.

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      Tras localizar la unidad, las fuerzas estatales aseguraron el inmueble donde se encontraba el vehículo y mantuvieron el resguardo del lugar para preservar indicios.

      La SSPC informó que se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para obtener la orden de cateo correspondiente y continuar con las diligencias.

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