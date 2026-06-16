Sheinbaum felicita a Katia Itzel García tras debut mundialista
El reconocimiento oficial resalta el desempeño de árbitros y atletas mexicanos en eventos deportivos globales.
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La presidentaClaudia Sheinbaum Pardofelicitó a la árbitra mexicana
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Katia Itzel García por su debut en el Mundial de futbol 2026.
En su conferencia mañanera de este martes 16 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo celebró el nuevo triunfo del ciclista Isaac del Toro, quien ganó la edición 78 del Tour de Auvergne-Rhone-Alpes.
Además, la titular del Ejecutivo federal reconoció a Maya Becerra por obtener una medalla de oro en la Copa del Mundo Antalya 2026.
"Muchas felicidades a Katia, muchas felicidades. Por cierto, felicidades también a Isaac del Toro, que ahora por un futbol, pero también tuvo un triunfo en ciclismo.
"Y, no recuerdo el nombre de la atleta también en arco, también ganó oro. Muchas felicidades, y también a Katia que estuvo aquí con nosotros muchas felicidades por su buen desempeño", dijo la mandataria federal.
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