Sheinbaum felicita a Katia Itzel García tras debut mundialista

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La presidenta

a la árbitra mexicana

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por su debut en el Mundial de futbol 2026.En sude este martesen Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo celebró el nuevo triunfo del ciclista, quien ganó la edición 78 delAdemás, lareconoció apor obtener unaen la Copa del Mundo Antalya 2026."Muchas, muchas felicidades. Por cierto, felicidades también a, que ahora por un futbol, pero también tuvo un triunfo en ciclismo."Y, no recuerdo el nombre de la atleta también en arco, también ganó oro. Muchas felicidades, y también a Katia que estuvo aquí con nosotros muchas felicidades por su buen desempeño", dijo la mandataria federal.