Video | "Soy un empresario exitoso", justifica diputado y presume un Rolex

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El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, defendió el uso de relojes de lujo, al menos uno valuado en hasta 435 mil pesos y aseguró que fueron adquiridos con recursos obtenidos durante más de 30 años como empresario, no con ingresos derivados de su cargo legislativo.

Cuestionado sobre un reloj Santos de Cartier intervenido con diamantes naturales que porta habitualmente, sostuvo que poseer este tipo de artículos "no es ningún delito. Yo lo puedo vestir porque soy un empresario exitoso desde hace 30 años".

Durante una entrevista, Zavala González rechazó que la posesión de bienes de alto valor contradiga los principios de austeridad promovidos por la Cuarta Transformación. "La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque yo soy un empresario (...) Pero yo soy diputado del PT, no soy parte de la 4T", declaró.

?? | "Soy un empresario exitoso", justifica el diputado Tomás Zavala el uso de costosos relojes. Además, presumió el Rolex que portaba hoy.

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Aunque evitó detallar la totalidad de sus actividades empresariales por considerarlas privadas, indicó que uno de sus principales negocios corresponde al transporte de servicio público federal.

Al ser cuestionado sobre la congruencia de portar accesorios de lujo mientras representa a un distrito con municipios que enfrentan condiciones de pobreza, el legislador respondió que tiene derecho a usar los bienes que ha adquirido con su trabajo.

"Yo puedo lucir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado. Al pueblo no le estoy robando", expresó. Además, aseguró que fue electo para servir a la ciudadanía y negó enriquecerse a partir de la función pública.

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Durante la entrevista, el legislador también reconoció poseer un reloj Rolex. Una revisión posterior de imágenes del accesorio permitió identificarlo como un modelo Datejust 41 personalizado con diamantes aftermarket, cuyo valor en el mercado secundario de joyería de lujo oscila entre 280 mil y 435 mil pesos.

El diputado fue electo en 2024 por la coalición integrada por PT, PVEM y Morena y actualmente percibe una remuneración bruta superior a los 132 mil pesos mensuales.

Datos del Congreso del Estado, con corte al 9 de junio de 2026, muestran que el legislador no registra presentaciones de iniciativas, puntos de acuerdo, participaciones en debate ni otras intervenciones parlamentarias durante el periodo evaluado.