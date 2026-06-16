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Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava

Fue impactado por el conductor de un Jeep negro en la colonia el Paseo

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:07 p.m.
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Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava
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      Un elemento en motocicleta de la SSPC municipal resultó lesionado al ser arrollado por una camioneta Jeep en la lateral de Salvador Nava.

      El incidente se registró a las 13:00 horas, cuando el elemento policiaco circulaba sobre una BMW, pero al aproximarse a la calle José Guadalupe Torres Velarde en la colonia el Paseo, fue chocado por el conductor de una Jeep de color negro. Ambos vehículos circulaban con dirección al puente Pemex.

      Paramédicos de la misma corporación lo trasladan para su atención médica y peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

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